Fortaleza e Ceará parabenizam o Ferroviário por título da Série D do Brasileirão

O Ferroviário conquistou o bicampeonato da Série D do Brasileirão na noite deste sábado (16), no Estádio Presidente Vargas. O Tubarão da Barra, que chegou aos 90 anos em maio de 2023, foi saudado pela torcida mas também por outros clubes do estado. Entre eles Fortaleza e Ceará, que parabenizaram o time coral pelo feito através das redes sociais.

VEJA MENSAGENS:



Com gols de Deysinho e Ciel, o Tubarão da Barra venceu a Ferroviária por 2 a 1 e garantiu o título invicto da quarta divisão em 2023. A equipe comandada por Paulinho Kobayashi conquistou o título de forma invicta. Em 24 jogos, foram 15 vitórias e 9 empates, com 54 pontos conquistados (75% de aproveitamento). A equipe marcou 42 gols e apenas 12 sofridos.