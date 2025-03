Fortaleza e Ceará estreiam com vitória na Copa do Estado de Futsal

Fortaleza e Ceará estrearam com vitória nesse domingo (16) pela Copa do Estado de Futsal, competição organizada pela Federação Cearense de Futebol de Salão (FCFS). A primeira rodada se encerra na próximo quarta-feira (19) com o confronto entre São João de Jaguaribe e Russas.

O Tricolor do Pici, atual campeão, derrotou o Imperial por 5 a 3, com gols de Juninho (2x), Bob, Nardinho e Levy. A partida, que estava marcada para 11h, começou por volta de 13h, por conta de goteiras no piso da quadra causadas pela chuva, e foi realizada no Ginásio Paulo Sarasate.

Legenda: O Leão é o atual campeão do torneio Foto: João Moura / Fortaleza EC

O Vovô, bicampeão da competição em 2021 e 2022, também estreou vencendo a equipe do Redenção por 4 a 2. Os gols do Alvinegro foram marcados por Rhuan, Biel e Pecém (2x). A partida aconteceu no Ginásio do Vozão, no Centro de Treinamento (CT) de Porangabuçu. A partida também teve atraso significativo por conta das chuvas.

Legenda: O Vovô quer voltar a ser campeão após o bicampeonato em 2021 e 2022 Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Essa é a segunda competição do Fortaleza no ano, que já disputou a Supercopa do Brasil de Futsal e acabou caindo na semifinal para o Atlântico de Erechim. Já o Vovô faz a sua primeira competição oficial depois de ter sido campeão da Taça Dimas Filgueiras, torneio de pré temporada promovido pelo Alvinegro.

FORMATO DA COMPETIÇÃO

A competição conta com seis equipes no total: Fortaleza, Ceará, São João de Jaguaribe, Russas, Imperial e Redenção. Na primeira fase, de pontos corridos, todos se enfrentam em jogos de ida. Os quatro melhores se classificam para a semifinal, que será definida em partidas de ida e volta. Quem passar, disputa o título. Em caso de empate na final, a partida será levada à prorrogação. Persistindo, o campeão será decidido nos pênaltis. As finais estão marcadas previamente para os dias 3 e 10 de maio.