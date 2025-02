Ceará futsal é campeão da 1ª edição da Taça Dimas Filgueiras; veja como foi

Na manhã do último domingo (23), no Ginásio Vozão, o Ceará futsal venceu o Imperial Horizonte por 4 a 1 e se sagrou campeão da Taça Dimas Filgueiras, em homenagem ao Soldado Alvinegro os gols do Alvinegro foram marcados por Marquinhos, Ostinha, Biel e Douglas Pecém. O torneio marcou o primeiro título do Vovô na temporada.



Legenda: O torneio marcou o primeiro título do Vovô na temporada Foto: Felipe Santos / Ceará SC

No sábado (22), pelas semifinais do torneio, o Ceará venceu a Unifor, de virada, pelo placar de 3 a 1, João César, ex-Ceará, marcou o gol da equipe universitária fazendo valer a lei do ex. Já na outra semifinal, o Imperial Horizonte saiu perdendo para a UFC, buscou a virada e venceu a partida por 2 a 1.