Ceará futsal promove Taça Dimas Filgueiras visando preparação para temporada

Em pré-temporada, o Ceará futsal irá promover, entre os dias 22 e 23 de fevereiro, a Taça Dimas Filgueiras, torneio amistoso que será realizado no Ginásio Vozão, no CT de Porangabussu. O torneio homenageia o Soldado Alvinegro, um dos maiores nomes da história do clube. Além do anfitrião Ceará, Imperial Horizonte, UFC e Unifor serão os demais participantes.

A disputa será no próximo final de semana, com o formato de semifinal e final, começando no sábado (22), com o confronto entre Imperial Horizonte e UFC, às 10h, em uma das semis, do outro lado Ceará e Unifor se enfrentam logo após, às 11h, na outra semi. No domingo (23), acontece a disputa de terceiro lugar, às 10h, e a final acontece às 11h. A competição será aberta ao público que quiser assistir presencialmente, com os portões sendo liberados às 9h em ambos os dias.



Legenda: Times se enfrentam no final de semana do dia 22 e 23 de fevereiro Foto: Reprodução / Instagram / Gabriel Silva / Ceará SC

Em 2025, o Ceará terá pela frente a Copa do Estado, Campeonato Cearense, Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Já a UFC e a Unifor se preparam para as competições universitárias, como o JUCS, Campeonato Cearense da categoria. Assim como o Imperial Horizonte, que disputará competições no âmbito estadual.