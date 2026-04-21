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Fortaleza detalha situação de camisa 10 da base que sofreu trauma torácico em jogo

Yarlley Martins recebeu uma forte pancada na estreia contra o Tirol pelo Campeonato Cearense Sub-17

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 12:23)
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Legenda: O meia Yarlley Martins é o camisa 10 do Sub-17 do Fortaleza
Foto: Baggio Rodrigues / Fortaleza

O Fortaleza detalhou a situação do meia Yarlley Martins, que sofreu trauma torácico na estreia do Campeonato Cearense Sub-17, na última sexta-feira (17). Na ocasião, o atleta recebeu uma pancada após dividida forte com o goleiro do Tirol, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, e foi diagnosticado depois com pneumotórax, contusão pulmonar e também uma fratura do arco costal.

Apesar do susto, o boletim médico da instituição indicou que o jovem jogador está estável e em evolução clínica. No momento, Yarlley está internado em um hospital particular e segue acompanhando pelo clube.

Devido ao choque, de imediato, o atleta precisou ser submetido a procedimento de urgência para punção e drenagem torácica, além de analgesia. A saída do campo ocorreu com uma ambulância.

Na sequência da partida, o Leão goleou por 5 a 0. Os gols da partida foram marcados por Nícolas, duas vezes, Passarinho, Juan Levy e Cézar Acuña.

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