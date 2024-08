Fortaleza desembarca na Argentina para enfrentar Rosario Central na Sul-Americana

A delegação do Fortaleza desembarcou na noite da última segunda-feira (12) em Rosário, na Argentina, onde o Tricolor do Pici enfrenta o Rosário Central nesta quarta-feira (14), pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024.

Atletas argentinos e membros da comissão técnica também naturais da Argentina foram recepcionados no hotel em Rosário (ARG) por seus familiares. O momento foi registrado por profissionais do clube e compartilhado nas redes sociais da equipe.

Nesta terça-feira (13), no período da tarde, o Tricolor do Pici realiza um treino de apronto em Rosário, encerrando a sua preparação para a partida. O jogo será disputado na quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), no estádio Gigante de Arroyito.