Fortaleza desembarca após período nos EUA e marca reapresentação antes de estreia

A delegação do Fortaleza desembarcou na tarde desta segunda-feira (20) em Fortaleza (CE) após um período de pré-temporada nos Estados Unidos. Staff e atletas do Tricolor do Pici já pousaram no solo da capital cearense.

De acordo com informações publicadas pela assessoria de comunicação do clube, o elenco irá se reapresentar nesta terça-feira (21), às 16h (horário de Brasília), no Centro de Excelência Alcides Santos, sede do Fortaleza, no Pici.

Serão dois dias de treinamento antes da estreia oficial na temporada 2025. Na quinta-feira (23), às 19h (horário de Brasília), no estádio Presidente Vargas (PV), o Fortaleza enfrenta o Moto Club pela primeira rodada da Copa do Nordeste 2025.

Esta será a primeira partida de uma sequência de quatro jogos em oito dias. O time ainda entrará em campo no sábado (25), na segunda-feira (27) e na quinta-feira (30), em três rodadas do Campeonato Cearense.