Fortaleza completa 107 anos no ápice de crise na Série A e luta contra desânimo

O Fortaleza Esporte Clube completa 107 anos de existência neste sábado (18) em um clima nada positivo. O Tricolor amarga seu pior momento na Série A após derrota em casa contra o Vasco, em jogo que foi considerado uma decisão na luta contra o rebaixamento. Ainda neste sábado, a equipe faz um difícil confronto contra o Cruzeiro, fora de casa, às 21h (veja matéria completa sobre o jogo).

A torcida e o universo tricolor se encontram em momento de aceitação e luta contra o desânimo, tendo em vista a dura realidade do time na luta contra descenso. São 7 pontos de distância para o Santos, primeira equipe fora da zona, faltando 11 rodadas para o fim da competição. Mas os problemas não param na pontuação. Dentro de campo e fora dele o momento é de incertezas e turbulências.

Legenda: Paz, Palermo e Rolim tem missões diferentes, mas com o mesmo objetivo que é de salvar o Fortaleza do rebaixamento Foto: Fotos: Kid Júnior

Ainda no final da última semana, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, concedeu entrevista exclusiva à repórter Fernanda Alves, do Jogada, onde abriu, pela primeira vez, detalhes dos problemas extracampo que o time vivenciou em 2025. Revelou que a instituição sofreu um 'autoboicote' sem citar nomes, revelação que repercutiu muito entre torcedores e dentro do clube. A entrevista mostrou divergências internas graves, que culminaram em repercussões dentro de campo.

Na mesma sequência de matérias, o presidente da associação Fortaleza, Rolim Machado, também se mostrou realista sobre as possibilidades de salvação do Fortaleza na Série A, embora também creia em uma reviravolta, que salvaria a temporada de 2025.

Um dos 'baluartes da resistência', o volante Lucas Sasha também foi entrevistado na série de entrevista de Fernanda Alves. O jogador, considerado o melhor no ano ruim do Fortaleza, teve um tom mais otimista sobre a situação do clube e reafirmou a missão dos jogadores em dar a volta por cima desta situação complicada.

Data com protestos, desconfiança e desânimo

O Fortaleza postou uma foto alusiva aos grandes ídolos tricolores neste sábado (18), com legenda com a letra do hino do clube. A publicação recheada de simbolismo não caiu nas graças da torcida, que criticou a ausência de Juan Pablo Vojvoda.

Muitos torcedores também 'jogaram a toalha' na publicação e também criticaram o clube por lançar uma camisa, o terceiro uniforme, neste dia, que apesar de ser de aniversário do clube, não tem o melhor clima para qualquer tipo de exaltação com o torcedor.