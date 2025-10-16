Fortaleza encaminha rebaixamento à Série B de 2026

O Fortaleza encaminhou o rebaixamento à Série B de 2026. O roteiro da derrota para o Vasco por 2 a 0, nesta quarta-feira (15), na Arena Castelão, quando estava com um jogador a mais em campo, é reflexo do desastre do ano e de um muito frágil clube que não tem força para lutar pela permanência. Afundado na zona de rebaixamento, não há motivos para acreditar em uma reviravolta na temporada.

Antes da bola rolar, o Leão tinha o sonho de reduzir a distância para sair do Z-4, que era de quatro pontos, mas encerrou a 28ª rodada com essa diferença aumentando para sete: segue com os mesmos 24, enquanto o Santos, o primeiro time fora da zona, venceu o Corinthians e subiu para 31.

Legenda: O Fortaleza está na zona de rebaixamento da Série A restando 11 jogos até o fim da temporada Foto: reprodução / SrGoool

Até o fim da temporada, restam ainda 11 jogos. Como imaginar que um clube com a 2ª pior defesa do Brasileirão (43 gols sofridos), o pior desempenho como visitante (uma única vitória fora de casa) e também como mandante (17 pontos em 45 disputados) vai conseguir engatar sete vitórias seguidas?

A chegada do técnico argentino Martín Palermo trouxe uma sobrevida em uma situação já crítica, mas os resultados positivos ocorreram apenas contra integrantes do Z-4 (Sport, Vitória-BA e Juventude), todas equipes que parecem com o mesmo destino ao fim da temporada. Logo, as derrotas contra São Paulo e Vasco, além do golpe na tabela, minam ainda a esperança do torcedor.

É fato que o elenco parece ter aumentado a vontade nas últimas semanas, mas tudo é insuficiente. Há lacunas no elenco milionários, contratações sem serventia, baixa contratação e pouca eficiência. Hoje, apenas um milagre seria capaz de salvar o Fortaleza. Na matemática, há esperança. Em campo, parece que não. E a maior autossabotagem desse clube em 2025 foi realmente no futebol.

Em tempo: o número mágico para evitar o rebaixamento é de 45 pontos. Para isso, o Fortaleza deveria somar mais 21, ou seja, conquistar mais seis vitórias até o fim do torneio. Assim, deveria ter um aproveitamento nesse recorte de 63,6%. Como efeito comparativo, hoje, esse índice é de 29%.

Jogos do Fortaleza até o fim da Série A de 2025