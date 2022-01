Fortaleza atinge marca de 30 mil sócios-torcedores; Ceará registra mais de 32 mil associados

A temporada de 2022 do futebol cearense está no início e reserva inúmeras competições importantes para Ceará e Fortaleza, como a Série A, a Copa do Brasil e os eventos da Conmebol. Assim, os clubes contam com o apoio das torcidas e registram índices elevados dos sócios-torcedores.

Em dados desta terça-feira (18), divulgados pelos clubes em plataformas oficiais, ambos estão na casa dos 30 mil associados. O Leão registrou exatamente esse número durante o período da manhã, enquanto o Vovô soma 32.449 sócios ativos no programa alvinegro destinado para a torcida.

Números dos sócios-torcedores nesta terça-feira (18)

As marcas mostram uma crescente dessa plataforma que foi impactada durante os últimos anos de pandemia de Covid-19. Sem acesso aos estádios e com uma crise financeira instaurada, as equipes de todo o Brasil apresentaram dificuldade para manter a base de receita nesse programa.

Apesar disso, o plano para 2022 é seguir com a recuperação da receita. Na projeção orçamentária, o Alvinegro de Porangabuçu estima arrecadação de R$ 16 milhões através dos sócios-torcedores, enquanto o Tricolor do Pici busca alcançar um índice de R$ 18,7 milhões.

No momento, as equipes realizam a pré-temporada com os respectivos elencos. Além da Série A, da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense, o Ceará disputa a Copa Sul-Americana, e o Fortaleza participa da Taça Libertadores - dois torneios internacionais.