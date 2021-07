Fortaleza anuncia renovação contratual de Felipe até 2023

O Fortaleza anunciou nesta quinta-feira (8) a renovação do volante Felipe até o fim de 2023. Concedendo ao atleta o status de ídolo nas redes sociais, o clube oficializou a expansão do contrato, que seria encerrado em dezembro de 2021.

Natural do município cearense de Maranguape, o jogador chegou ao time em 2015. Ao todo, soma 238 jogos e oito títulos: quatro estaduais, duas Taça dos Campeões, a Copa do Nordeste e a Série B do Brasileiro.

Legenda: Anúncio de renovação do volante Felipe pelo Fortaleza Foto: divulgação / FEC

Na atual temporada, soma 22 partidas e um gol. O volante é titular sob comando do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, sendo peça importante na atual campanha do Brasileirão, em que o Leão ocupa a 5ª posição, com 18 pontos em 10 rodadas.

A expectativa é que o time anuncie nos próximos dias a renovação do lateral Bruno Melo. O atleta tem acerto encaminhado para renovar nos mesmos moldes contratuais do também lateral Tinga.