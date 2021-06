Fortaleza oficializa renovação com lateral Tinga até 2023

O Fortaleza oficializou a renovação contratual do lateral direito Tinga até o fim de 2023, conforme antecipado pelo Diário do Nordeste. O vínculo anterior era encerrado em dezembro.

"A renovação é um sonho para mim. Estou muito feliz, aqui é a minha segunda casa. Como sempre falo para todo mundo, o Fortaleza é um lugar onde me sinto melhor e me sinto tão bem. É um clube que amo dentro e fora de campo. Vi como o clube melhorou e cresceu na questão da estrutura. Então, estou muito feliz de fazer história e espero continuar fazendo", afirmou.

Titular sob comando de Vojvoda, o atleta soma 183 partidas pelo clube, com 17 gols. Formado no Grêmio e com passagem pela Seleção Brasileira de base, o jogador registra seis títulos com a camisa tricolor: Série B do Brasileiro (2019), Copa do Nordeste (2019) e Campeonato Cearense (2015, 2019, 2020 e 2021).