Fortaleza encaminha renovação contratual com lateral direito Tinga

A diretoria do Fortaleza encaminhou a renovação com o lateral direito Tinga. Com contrato até o fim da temporada, o Diário do Nordeste apurou que o atleta deve assinar por mais dois anos, até 2023.

A oficialização será anunciada nos próximos dias. Procurados pela reportagem, clube e staff optaram por não confirmar a duração do novo vínculo, apesar das tratativas muito avançadas.

Com sondagens do mercado internacional, o jogador receberá uma multa rescisória milionária, com divisões para os cenários nacional e do exterior. Revelado na base do Grêmio, o gaúcho soma 175 jogos e 17 gols pela equipe cearense.

Legenda: Tinga é importante no esquema do Fortaleza nas partes ofensiva e defensiva Foto: Camila Lima / SVM

Na atual temporada, participou de 10 das 16 partidas. Assim, o departamento de futebol leonino compreende a importância do lateral no elenco, principalmente com lances decisivos, como na final do Campeonato Cearense de 2020, quando balançou as redes nos dois Clássicos-Rei da decisão.

Na carreira, Tinga vestiu a camisa leonina pela primeira vez em 2015, na época através de empréstimo. O período marcou também convocação para a Seleção Brasileira nos Jogos Pan-Americanos, sendo titular.

O retorno ao Pici ocorreu em 2017, após se desvincular do Bahia. O atleta também atuou por Juventude e Caxias. Pelo Leão, conquistou a Série B (2018), Copa do Nordeste (2019) e três Campeonatos Cearenses (2015, 2019 e 2020).