Fortaleza anuncia nova fornecedora de material esportivo; veja detalhes e o que o clube ganha

O Fortaleza Esporte Clube anunciou a empresa Volt Sports como nova fornecedora de material esportivo, em contrato válido até o fim de 2027. A parceria chega com uma receita milionária ao clube a cada ano e muda a gestão sobre lojas e também materiais da marca própria Leão 1918.

No acordo, o time cearense receberá R$ 6 milhões e 250 mil de luvas ao longo do vínculo, e uma garantia anual mínima de R$ 4 milhões, tendo royalties de 15% de tudo que for vendido. Caso a porcentagem passe o valor da garantia mínima, a instituição leonina receberá a quantia a mais.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza “A Volt vai cuidar das lojas do Fortaleza por cinco anos, a gente não está vendendo as lojas. As lojas voltam para o clube ou não após cinco anos. Entendemos que é algo muito vantajoso para o Fortaleza neste momento. Além de tudo, a gente pensa na satisfação do torcedor, que é o cliente. Todo esse movimento que está sendo feito visa melhorias na gestão do clube, porque vai deixar de se preocupar com uma área muito impactante, e visa uma melhoria financeira e de serviço”.

A parceria prevê uma série de investimentos e iniciativas para fortalecer os laços do Fortaleza com a torcida. Além da abertura de novas lojas - com conceito diferenciado e experiências inovadoras - está previsto em contrato o pagamento de valores destinados à aplicação na infraestrutura da equipe.

Como fica o Leão 1918?

Desde 2016, o Fortaleza utiliza nas camisas a marca própria Leão 1918, em material também destinado às lojas. Importante: com a nova administração, a Leão 1918 não deixará de existir. Na temporada de 2023, inclusive, segue estampada nos produtos lançados pela equipe cearense.

A partir de 2024, no entanto, a Volt Sports tem autorização para substituir a logo pela da empresa - caso ache necessária uma mudança de estilo. No mercado, a instituição tem parceria com oito clubes: América-MG, Botafogo-SP, CSA, Figueirense, Remo, Santa Cruz, Criciúma e Vitória-BA.

Megaloja

Na proposta da parceira, a diretoria do Fortaleza informou que está prevista a construção de uma megaloja, que irá agregar um vasto mix de produtos além de experiências inéditas para os amantes do futebol. Mais detalhes sobre essa instalação ainda serão divulgados, com o avanço da parceria.

A estreia dos mantos com a Volt Sports está prevista para abril, na disputa da Série A do Brasileiro. Em 2023, o clube também participa do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e da Libertadores.