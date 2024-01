Fortaleza antecipa fim do contrato de Fabrício Baiano, que vai jogar no Japão

O Fortaleza antecipou o fim de contrato com o volante Fabrício Baiano. O vínculo do jogador com o Leão se encerraria no fim de julho, mas a rescisão foi publicada no BID da CBF nesta quarta-feira (24). O atleta vai jogar no futebol japonês em 2024.

Fabrício vai defender o Sagamihara, time que disputa a J3 League, a terceira divisão do Japão. Ele assinou contrato com o novo clube até o fim de 2025 e já se apresentou. A antecipação do fim do contrato foi feita sem compensação financeira (liberação) e o Tricolor não ficará com nenhum percentual de direitos econômicos do volante (tinha 70% com o contrato vigente).

Sem espaço

Adquirido em julho de 2022, Fabrício Baiano teve pouco espaço no Leão, tendo jogado apenas cinco partidas. Em 2023 ele foi emprestado para o Avaí-SC e depois ao Londrina-PR. Como não ia ser aproveitado no Fortaleza em 2024, o staff do jogador buscou outro clube para ele e encontrou o Sagamihara-JAP.