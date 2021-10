Fortaleza alcança sua melhor marca de vitórias como visitante na Série A

Com a vitória diante o Fluminense por 2 a 0 no Maracanã, o Fortaleza chegou a 5 vitórias como visitante na Série A de 2021, batendo seu recorde histórico na Era dos Pontos Corridos.

A equipe de Vojvoda, que faz campanha espetacular no G4 com 39 pontos em 24 rodadas, chegou ao número com 13 jogos como visitante, superando as campanhas anteriores do clube em 2020, 2019, 2006, 2005 e 2003.

O feito é ainda mais significativo, já ainda restam 6 jogos como visitante nesta edição. O máximo de vitórias que o Leão tinha conseguido como visitante eram 4, nas edições de 2019 (em 19 jogos) e 2005 (21 jogos, com 22 participantes).

Além da vitória diante do Fluminense, o Leão venceu: Atlético Mineiro (1x2), São Paulo (0x1), Palmeiras (2x3) e Sport (0x1).

Até então, o Tricolor de Aço conquistou 18 pontos como visitante em 13 jogos, com 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. São 15 gols marcados e 16 sofridos, com 46,2% aproveitamento.

Confira as outras campanhas do Leão como visitante nos pontos corridos

2003 (24 participantes)

23 jogos

2 vitórias (Flamengo 0x2 e Goiás 0x1)

7 empates

14 derrotas

13 pontos conquistados

18,8% de aproveitamento

2005 (22 participantes)

21 jogos

4 vitórias (Paysandu 1x2, Palmeiras 1x2, Brasiliense 0x2 e Atlético Mineiro 2x3)

3 empates

14 derrotas

15 pontos conquistados

23,8% de aproveitamento

2006 (20 participantes)

19 jogos

3 vitórias (Ponte Preta 1x3, Fluminense 1x3 e Santa Cruz 0x1)

9 empates

7 derrotas

18 pontos conquistados

31,6% aproveitamento

2019 (20 participantes)

19 jogos

4 vitórias (Chapecoense 1x3, CSA 0x2, Avaí 1x3 e Goiás 1x2)

6 empates

9 derrotas

18 pontos conquistados

31,6 aproveitamento

2020 (20 participantes)

19 jogos

2 vitórias (Goiás 1x3 e Botafogo 1x2)

5 empates

12 derrotas

11 pontos conquistados

19,3% de aproveitamento