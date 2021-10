Fortaleza vence Fluminense no Maracanã e retorna ao G4 da Série A

O Fortaleza voltou a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Diante do Fluminense, nesta quarta-feira (6), no Maracanã, a equipe de Juan Pablo Vojvoda venceu por 2 a 0 e retornou ao G-4 da competição nacional. Os zagueiros Marcelo Benevenuto e Titi marcaram os gols do Tricolor do Pici na partida.

Com o resultado, o Fortaleza chegou aos 39 pontos e reassumiu a 4ª colocação da Série A. O Fluminense, por sua vez, ocupa a 9ª posição, com 32. A equipe carioca não perdia uma partida há sete jogos.

A equipe de Juan Pablo Vojvoda volta a campo no sábado (9), às 19 (horário de Brasília), contra o vice-líder Flamengo. O duelo, válido pela 25ª rodada da Série A, acontece na Arena Castelão.

O jogo

No retorno da torcida ao Estádio do Maracanã, Fluminense e Fortaleza fizeram um duelo de pouca inspiração. Sem chances claras ao longo da partida, muito pelo ímpeto defensivo das equipes, os times buscavam os arremates de fora da área para chegar ao gol.

O duelo era bastante travado no meio-campo, principalmente. As equipes encontravam dificuldades para furar os bloqueios defensivos e tinham como opção principal as escapadas em velocidade pelas laterais do campo. Luiz Henrique, pelo lado do Fluminense, e Crispim e Pikachu, pelo lado do Fortaleza, eram os mais acionados.

A bola parada também foi uma alternativa bastante utilizada pelos tricolores cariocas e cearenses. A dupla Titi e Benevenuto foi fundamental para travar as tentativas pelo alto (escanteios e cruzamentos) do Fluminense. Quando os defensores não foram capazes de impedir uma chance, o travessão salvou o Fortaleza. A melhor chance da equipe de Xerém saiu dos pés de Danilo Barcelos, aos 50 minutos do 1° tempo, após cobrança de falta.

Estatísticas do 1° tempo

Posse de bola: 57% (FLU) x 43% (FOR)

Finalizações: 4 (FLU) x 5 (FOR)

Escanteios: 3 (FLU) x 1 (FOR)

Faltas: 7 (FLU) x 11 (FOR)

Cartões amarelos: 1 (FLU) x 2 (FOR)

Desarmes: 13 (FLU) x 9 (FOR)

Interceptações: 3 (FLU) x 3 (FOR)

Cortes: 8 (FLU) x 8 (FOR)

Legenda: Marcelo Benevenuto foi fundamental nas interceptações pelo alto Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC

Segundo tempo

A etapa final da partida iniciou movimentada. Logo aos 3 minutos do 2° tempo, o zagueiro Marcelo Benevenuto, peça chave nas interceptações pelo alto no 1° tempo, aproveitou a cobrança de escanteio de Lucas Crispim e cabeceou no canto de Marcos Felipe.

O time de Juan Pablo Vojvoda, após o gol, passou a figurar com maior frequência no campo de ataque. Sempre trocando passes rápidos, o Fortaleza buscava envolver o adversário para ampliar o marcador. No entanto, errava no último passe.

Se trocando passes o Fortaleza não conseguia chegar ao gol, a bola parada foi novamente fundamental para a equipe tricolor. Em nova cobrança de escanteio de Lucas Crispim, o zagueiro Titi apareceu na primeira trave e ampliou o marcador.

Em desvantagem na partida, com a pressão da torcida, além dos ânimos aflorados, o Fluminense pouco conseguiu imprimir ritmo no confronto. O Fortaleza, por sua vez, administrou o resultado até o apito final.

Estatísticas da partida

Posse de bola: 54% (FLU) x 46% (FOR)

Finalizações: 8 (FLU) x 10 (FOR)

Escanteios: 5 (FLU) x 4 (FOR)

Faltas: 13 (FLU) x 16 (FOR)

Cartões amarelos: 2 (FLU) x 2 (FOR)

Desarmes: 24 (FLU) x 19 (FOR)

Interceptações: 8 (FLU) x 8 (FOR)

Cortes: 14 (FLU) x 13 (FOR)

Legenda: O zagueiro Titi ampliou o marcador em nova cobrança de escanteio de Lucas Crispim Foto: Alteração no Fluminense