Não expulsão de Fred contra o Fortaleza é chocante e vergonhosa; Onde estava o VAR?

Eu queria estar falando aqui sobre a grande vitória do Fortaleza diante do Fluminense em pleno Maracanã, com torcida e tudo mais. Mas vou passar a bola das análises do jogo em si para os colegas André Almeida e Wilton Bezerra, pois um lance em específico me chocou.

O atacante Fred, do Fluminense, agrediu não apenas uma vez, mas duas vezes o jogador Ronald e tinha que ser expulso. Já seria absurda a não expulsão por parte do juiz no campo de jogo, o Sr. Paulo Roberto Alves Junior. Pior ainda com todo maquinário do VAR, a decisão de apenas amarelar o atleta tenha sido mantida.

Veja o lance

Fred não mereceu apenas ser expulso. Merece ser denunciado em todos os artigos possíveis que regulem este tipo de comportamento inadequado. Golpeou a garganta de um colega de trabalho e depois o agrediu no chão, o levantando pela camisa com uma brutalidade injustificável.

Preocupação pelo que vem

Esse clima de perplexidade nos causa imensa preocupação. O que aconteceria se o contrário ocorresse com autoria de algum jogador do Fortaleza ou do Ceará, por exemplo?

Esse fato foi gravíssimo e não nos cabe aqui contemporizar, mas denunciar. A não expulsão de Fred é um dos maiores erros que já vi desde que o VAR foi implantado no futebol brasileiro.

Sorte que não influenciou no placar. Pelo visto, além do adversário, da torcida rival, da logística da viagem, os times cearenses precisam ultrapassar mais uma barreira. É preciso ficar atento!