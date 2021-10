Fluminense x Fortaleza: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza passa pelo momento de maior oscilação desde o início do Campeonato Brasileiro. Nas últimas oito partidas, venceu apenas um jogo e a derrota por 3 a 0 para o Atlético-GO, na última rodada, aumentou a necessidade de recuperar pontos fora de casa. A primeira oportunidade é já nesta quarta-feira (6), às 21h30min, contra o Fluminense, em jogo que terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares.

Palpite

inter@

Duelo importante

O duelo contra o Tricolor Carioca é duplamente importante pois, além de servir para manter o Fortaleza no pelotão de cima da tabela, pode evitar aproximação de um adversário direto, tendo em vista que quatro pontos separam o Fluminense (que possui 32 pontos) do Leão do Pici (que tem 36) e o Flu ainda possui um jogo a menos.

O técnico Juan Pablo Vojvoda terá um importante retorno para o confronto. O meia Lucas Crispim, que ficou de fora da partida contra o Dragão, por cumprir suspensão automática, está de volta ao time titular. Ele é o líder em assistências do Fortaleza na temporada, com dez passes para gols. Além disso, não há nenhum desfalque por suspensão ou lesão.

A partida será ainda mais especial para o atacante David, que completará 100 jogos com a camisa leonina.

Por fim de tabu

Legenda: A última vez que os dois times se enfrentaram no Maracanã teve vitória do Fluminense por 2 a 0 Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Além de tentar melhorar o desempenho atual no Brasileirão, que no 2º turno não tem sido positivo, tanto que possui aproveitamento de Z-4, o Fortaleza tenta também encerrar um tabu: de nunca ter vencido o Fluminense desde que retornou à Série A do Campeonato Brasileiro.

Desde 2019, as equipes se enfrentaram cinco vezes, com três vitórias do time carioca e outros dois empates. O duelo do 1º turno, disputado na Arena Castelão, terminou em 1 a 1.

Flu embalado

Legenda: Fred é o capitão do Fluminense Foto: Lucas Merçon / Fluminense

Ao contrário do Fortaleza, que não atravessa bom momento no Brasileirão, o Fluminense vem embalado por boa sequência na Série A. A equipe está em plena ascensão com o técnico Marcão e já acumula sete jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e três empates no período.

Além disso, irá contar também com o retorno do público ao estádio. Esta será a primeira partida do Tricolor Carioca com a presença de torcida nas arquibancadas.

"Eu estava muito ansioso por essa volta da torcida e por esse reencontro com eles no Maracanã, assim como eu sei que todos os torcedores e os demais jogadores também estavam. Nem sei como vai ser. Tanto tempo sem ver a minha torcida no Maraca… Vamos ver como vão acontecer as coisas, espero que da forma mais natural, mas com certeza será um reencontro especial, nos braços da torcida", disse o centroavante Fred, que completou 38 anos nesta semana.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Brasileiro - 24ª rodada

Data: 6 de outubro de 2021

Hora: 21h30min

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Escalações

Fluminense

Marcos Felipe; Calegari (Samuel Xavier), Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André, Yago Felipe (Wellington) e Nonato; Luiz Henrique, Fred e Caio Paulista. Técnico: Marcão

Fortaleza

Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ederson, Felipe, Lucas Lima (Romarinho) e Lucas Crispim; David e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda