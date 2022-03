Fortaleza abre venda de ingressos nesta terça para final do Nordestão e check-in já está liberado

O Fortaleza vai iniciar a venda de ingressos para o jogo da final da Copa do Nordeste contra o Sport. É possível adquirir bilhetes nas lojas físicas e online a partir das 8 horas desta terça-feira (29). O check-in já foi liberado. A partida será no domingo (3), às 18h30, na Arena Castelão. É preciso estar com o passaporte vacinal em dia.

VACINA CONTRA A COVID

Para acessar o local, pessoas com idade igual ou superior a 18 anos deverão ter tomado as três doses da vacina contra a covid-19 e apresentar o comprovante.

Quem tem entre 12 e 17 anos pode comprovar com duas doses do imunizante, respeitando pelo menos 15 dias de antecedência da última recebida. Menores de 12 anos não precisam apresentar o documento.

O cadastro do Cartão de Vacinação é necessário. Você também pode levar a confirmação do Vacine Já, que mostra as doses já recebidas. De posse da comprovação, é só acessar o sociofortaleza.com.br para cadastrar e validar o cartão.

HORÁRIOS DE CHECK-IN DOS PLANOS:

- 10h: Conselheiro, Proprietário, Leão do Pici e Kids (acesso garantido e recarga)

- 14h: Leão de Aço (acesso garantido e recarga)

- 18h: Leão Fiel e Leão do Interior (acesso garantido e recarga)

- 18h: Leão da Galera (recarga)

VENDA DE INGRESSOS

ONLINE

Para adquirir o bilhete pode clicar neste site.

NO CASTELÃO

Haverá venda de ingressos no dia do jogo, a partir das 8 horas, no estádio.

LOJAS FÍSICAS

Leão 1918, Tricolaço e Arena Leão vendem os ingressos. As lojas físicas aceitam apenas dinheiro como forma de pagamento. Há ainda outras instruções para quem pretende adquirir as entradas nesses locais. Veja:

- Serão aceitos os cartões de vacina de todos os Estados junto com documento com foto, ou a carteira nacional do Conect Sus;

- Para adultos, a meia-entrada será vendida apenas mediante apresentação da carteira de estudante. Todo ingresso sairá com o CPF do cliente, o que só inclui em caso de apresentação da carteira de vacinação e documento com foto;

- Crianças de até 12 anos poderão comprar ingressos sem apresentar o cartão de vacina, e também que terá liberada a compra da meia-entrada sem carteira de estudante. Para adultos, a meia-entrada será vendida apenas mediante apresentação da carteirinha de estudante.

É importante lembrar que o cadastro do Cartão de Vacinação/Vacine Já também é necessário para a compra do ingresso. O documento deve estar atualizado com as doses anti-covid recomendadas para a idade.

VEJA VALORES:

Superior Central: R$ 70,00 / R$ 35,00

Superior Sul: R$ 50,00 / R$ 25,00

Superior Norte: R$ 50,00 / R$ 25,00

Inferior Sul: R$ 40,00 / R$ 20,00

Inferior Norte: R$ 40,00 / R$ 20,00

Bossa Nova: R$ 110,00 / R$ 55,00

Especial: R$ 90,00 / R$ 45,00

Premium: R$ 220,00 / R$ 110,00

Especial (Visitante): R$ 90,00 / R$ 45,00

*Planos Leão da Galera e Recarga com 70% de desconto no ingresso