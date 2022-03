Fortaleza BC é superado pelo Minas e sai da zona de playoffs do NBB

O Fortaleza Basquete Cearense foi vencido pelo Minas neste domingo (27). A partida válida pela 30ª rodada do NBB 2021/2022 terminou em 75 a 85 para os visitantes. Com o resultado, a equipe tricolor deixa a zona de playoffs da competição. A jogo foi realizado no Ginásio Carlos Jereirssati, na cidade de Aracati, no Litoral Leste.

Com certo equilíbrio, o clube mineiro venceu o 1ºQ por 17 a 15. O time também levou o segundo por 23 a 22. No penúltimo quarto, o Minas teve a maior vantagem: 26 a 19. No último período, as equipes terminaram com empate de 19 a 19.

Com 21 pontos, Holloway foi o maior pontuador do time cearense. Ansaloni acumulou seis rebotes e Davi somou três assistências. O resultado deixa o tricolor na 13ª colocação, fora da zona de classificação para os playoffs. A equipe comandada por Alberto Bial soma 36 pontos numa campanha de nove vitórias e 18 derrotas.

Do lado dos visitantes, Johnson marcou 25 pontos e foi o maior pontuador do jogo. Ele também liderou os números nos rebotes, com dez. Gui Deodato acumulou quatro assistências. O clube mineiro também segue na terceira posição, com 53 pontos.

Na próxima rodada, o Fortaleza BC recebe o Flamengo, às 20 horas, na terça-feira (29). Já o clube mineiro enfrenta o São Paulo na quinta-feira (31).