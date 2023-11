Fora dos planos para 2024, Willian Maranhão se despede do Ceará nas redes sociais

O volante Willian Maranhão se despediu do Ceará nas redes sociais, na tarde dessa sexta-feira (24), e agradeceu à "nação alvinegra", como é chamada a torcida do Vovô. Apesar de integrar o elenco do Ceará, o jogador já não fazia mais parte dos planos de Vagner Mancini para a temporada de 2024.

"Obrigado, @cearasc ! Gratidão, nação alvinegra !", escreveu o jogador.

Contratado para a temporada de 2023, Willian Maranhão atuou em 21 jogos e marcou um gol. O jogador esteve presente na conquista da Copa do Nordeste, sob o comando de Eduardo Barroca.

Emprestado ao Ceará pelo Santos, Willian Maranhão estava afastado do time cearense após o alvinegro paulista não aceitar a devolução do jogador. Porém, com o fim do contrato de empréstimo, o jogador agora vai resolver suas pendências com o Peixe.

