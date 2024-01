Focado em conscientização, 1ª edição da Corrida Autismo Run está com inscrições abertas

A 1ª Edição da Corrida Autismo Run será realizada no dia 28 de abril de 2024 e está com inscrições abertas. O evento, que será na Beira Mar, tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e ressaltar a importância do esporte na inclusão. A realização é da Associação Fortaleza Azul (FAZ), em parceria com a Associação dos Corredores de Pernambuco - Acope, Prefeitura Municipal de Fortaleza e Fundação da Criança e da Família Cidadã - FUNCI.

A corrida terá percursos de 5km e 10km, 3km para caminhas e 200 metros para o público infantil. A concentração será às 6 horas da manhã, com previsão de largada às 7 horas. As inscrições vão de R$ 50 a R$80 reais + 1kg de alimento não perecível, além da taxa de conveniência de serviços do site de vendas. Todos os alimentos serão doados para a Associação Fortaleza Azul.

"Nosso evento tem o propósito de chamar a atenção da sociedade para a importância da inclusão e por isso reforçamos que todos estão convidados a participar, principalmente as Pessoas com Deficiência (PcDs), que poderão competir na categoria que quiserem”, destaca a gestora e mãe de autista", disse Daniela Botelho, presidente da FAZ.

Serviço

Corrida Autismo Run

Inscrições abertas neste site

Dia: 28 de abril

Local: Avenida Beira Mar