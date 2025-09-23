Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fluminense x Lanús na Sul-Americana: onde assistir e horário

Veja também as prováveis escalações das duas equipes

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 14:43)
Jogada
Legenda: Everaldo comemora gol do Fluminense durante partida
Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Fluminense e Lanús se enfrentam na Copa Sul-Americana nesta terça-feira (23), pelo jogo de volta das quartas de final da competição. O jogo será às 21h30, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

Na partida de ida, o Lanús venceu o Fluminense por 1 a 0, em jogo disputado na Argentina. Com isso, a equipe argentina largou em vantagem na busca por uma vaga nas semifinais da competição continental.

ONDE ASSISTIR

  • SBT
  • Paramount+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.

Lanús: Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina e Cardozo; Segovia, Moreno e Salvio; Castillo.

FLUMINENSE X LANÚS | FICHA TÉCNICA

  • Competição: jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana
  • Local: estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Data: 23/09/2025 (terça-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
Assuntos Relacionados
Foto de Everaldo comemorando gol do Fluminense durante partida

Jogada

Fluminense x Lanús na Sul-Americana: onde assistir e horário

Veja também as prováveis escalações das duas equipes

Daniel Farias Há 11 minutos
Foto de Marcelo Benevenuto inicia transição no Fortaleza e deve ganhar condição de jogo em breve

Jogada

Benevenuto inicia transição no Fortaleza e deve ganhar condição de jogo em breve

Zagueiro estava lesionado desde que retornou do empréstimo e trabalha recuperação

Brenno Rebouças, Fernanda Alves e Ian Laurindo* Há 1 hora
Foto de jogador do Al-Ahli, que enfrenta o Pyramids na Copa Intercontinental nesta terça-feira (23), pela segunda fase da competição

Jogada

Al-Ahli x Pyramids na Copa Intercontinental: onde assistir

Veja também o horário do jogo e as escalações das equipes

Daniel Farias 23 de Setembro de 2025
Foto montagem de Kuscevic, Lucas Gazal e Cristovam são três principais alternativas do Fortaleza para a vaga do zagueiro Brítez

Jogada

As opções do Fortaleza para a vaga de Brítez contra o Sport

Confronto direto contra o rebaixamento na Série A será no sábado

Daniel Farias 23 de Setembro de 2025
Foto de jogadores do Ceará comemorando gol em empate contra o Bahia na Série A

Jogada

Chance de rebaixamento do Ceará após 24ª rodada da Série A

Probabilidade foi atualizada depois do Vovô empatar com o Bahia

Daniel Farias 23 de Setembro de 2025
Foto de Fluminense x Lanís, pelo jogo da volta das quartas de final da Copa Sul-Americana

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (23)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 23 de setembro de 2025

Ian Laurindo* 23 de Setembro de 2025