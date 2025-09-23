Fluminense x Lanús na Sul-Americana: onde assistir e horário
Fluminense e Lanús se enfrentam na Copa Sul-Americana nesta terça-feira (23), pelo jogo de volta das quartas de final da competição. O jogo será às 21h30, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
Na partida de ida, o Lanús venceu o Fluminense por 1 a 0, em jogo disputado na Argentina. Com isso, a equipe argentina largou em vantagem na busca por uma vaga nas semifinais da competição continental.
ONDE ASSISTIR
- SBT
- Paramount+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.
Lanús: Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina e Cardozo; Segovia, Moreno e Salvio; Castillo.
FLUMINENSE X LANÚS | FICHA TÉCNICA
- Competição: jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana
- Local: estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Data: 23/09/2025 (terça-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
