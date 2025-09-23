Fluminense x Lanús na Sul-Americana: onde assistir e horário

Fluminense e Lanús se enfrentam na Copa Sul-Americana nesta terça-feira (23), pelo jogo de volta das quartas de final da competição. O jogo será às 21h30, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

Na partida de ida, o Lanús venceu o Fluminense por 1 a 0, em jogo disputado na Argentina. Com isso, a equipe argentina largou em vantagem na busca por uma vaga nas semifinais da competição continental.

ONDE ASSISTIR

SBT

Paramount+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.

Lanús: Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina e Cardozo; Segovia, Moreno e Salvio; Castillo.

FLUMINENSE X LANÚS | FICHA TÉCNICA