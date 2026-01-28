Fluminense x Grêmio: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações
Equipes se enfrentam na estreia da Série A
O Fluminense vai encarar o Grêmio na estreia da Série A de 2026. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), a partir das 19h30 (de Brasília), no Maracanã.
O Fluminense inicia sua caminhada no campeonato nacional embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, pelo Campeonato Carioca. Desde a chegada de Zubeldía, no fim de setembro, a equipe construiu uma sequência impressionante de 12 triunfos consecutivos atuando em casa.
Já o Grêmio começa o Brasileirão tentando se recuperar do revés por 4 a 2 no Gre-Nal disputado no último domingo. Apesar do resultado, o Tricolor faz boa campanha no Campeonato Gaúcho, lidera o Grupo B com nove pontos e já garantiu vaga nas quartas de final.
ONDE ASSISTIR
Premiere, Record e Cazé TV
PALPITES
PROVAVEIS ESCALAÇÕES
Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Arana); Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.
Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Tiaguinho, Arthur, Tetê, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinicius.
FICHA TÉCNICA
Fluminense x Grêmio
Data e hora: 28/01, às 19h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)