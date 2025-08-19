Fluminense x América de Cali pela Sul-Americana: horário, onde assistir, palpites e escalações
Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das Oitavas de Final
O Fluminense entra em campo nesta terça-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), contra o América de Cali pelo jogo de volta das Oitavas de Final da Sul-Americana. O jogo será no Maracanã, no Rio de Janeiro.
No jogo de ida, no estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia, o Tricolor das Laranjeiras venceu por 2x1. Assim, o time brasileiro se classifica com um empate no tempo normal. Caso o América vença por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Se vencer por dois gols, o time colombiano avança no tempo normal.
Na 1ª Fase
O Tricolor das Laranjeiras foi líder do Grupo F com 13 pontos e garantiu vaga direta nas Oitavas de Final.
Já o América de Cali, foi vice-líder do Grupo C e precisou jogar os playoffs, quando eliminou o Bahia.
ONDE ASSISTIR
SBT e Paramount+
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Manoel e Renê; Lima, Hércules e Martinelli; Serna, Canobbio e Everaldo.
América de Cali
Soto; Candelo, Mina, Navarro e Tovar; Carrascal, Pestaña e Escobar; Barrios, Lucumí e Ramos.
Arbitragem
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
VAR: Juan Soto (VEN)