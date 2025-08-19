Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fluminense x América de Cali pela Sul-Americana: horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das Oitavas de Final

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:47)
Jogada
Legenda: O Fluminense entra em campo nesta terça-feira pela Sul-Americana
Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense entra em campo nesta terça-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), contra o América de Cali pelo jogo de volta das Oitavas de Final da Sul-Americana. O jogo será no Maracanã, no Rio de Janeiro.

No jogo de ida, no estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia, o Tricolor das Laranjeiras venceu por 2x1. Assim, o time brasileiro se classifica com um empate no tempo normal. Caso o América vença por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Se vencer por dois gols, o time colombiano avança no tempo normal.

Na 1ª Fase

O Tricolor das Laranjeiras foi líder do Grupo F com 13 pontos e garantiu vaga direta nas Oitavas de Final.

Já o América de Cali, foi vice-líder do Grupo C e precisou jogar os playoffs, quando eliminou o Bahia.


ONDE ASSISTIR

SBT e Paramount+


PALPITES

inter@


PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Manoel e Renê; Lima, Hércules e Martinelli; Serna, Canobbio e Everaldo.

América de Cali

Soto; Candelo, Mina, Navarro e Tovar; Carrascal, Pestaña e Escobar; Barrios, Lucumí e Ramos.

Arbitragem

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
VAR: Juan Soto (VEN)

 

Assuntos Relacionados

Jogada

Fluminense x América de Cali pela Sul-Americana: horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das Oitavas de Final

Redação Há 56 minutos

Jogada

Atlético Nacional-COL x São Paulo pela Libertadores: horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das Oitavas de Final

Redação Há 1 hora
Fortaleza x Vélez

Jogada

Chuvas não apresentam risco e Vélez x Fortaleza é confirmado em reunião de coordenação

Apesar das especulações da imprensa argentina, duelo acontecerá normalmente, mesmo com previsão de chuva forte

Brenno Rebouças e Denise Santiago Há 2 horas

Jogada

Real Madrid x Osasuna pelo Campeonato Espanhol: veja horário, onde assistir e escalações

Veja como assistir ao vivo ao jogo da primeira rodada do Campeonato Espanhol

Redação Há 2 horas
Pedro Henrique relacionado Ceará

Jogada

Com Pedro Henrique de volta, Ceará embarca para a Bahia com 21 jogadores

Atacante volata a lista de relacionados e Gabriel Lacerda é opção pela primeira vez

Brenno Rebouças e Samuel Conrado 19 de Agosto de 2025
Foto do zagueiro Marcos Victor, titular do Ceará na vitória sobre o RB Bragantino, que não pode enfrentar o Bahia

Jogada

Ceará terá desfalques contra o Bahia na Copa do Nordeste; veja provável escalação

Léo Condé precisará fazer mudanças em relação ao time que venceu o RB Bragantino

Daniel Farias 19 de Agosto de 2025