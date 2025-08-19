Fluminense x América de Cali pela Sul-Americana: horário, onde assistir, palpites e escalações

O Fluminense entra em campo nesta terça-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), contra o América de Cali pelo jogo de volta das Oitavas de Final da Sul-Americana. O jogo será no Maracanã, no Rio de Janeiro.

No jogo de ida, no estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia, o Tricolor das Laranjeiras venceu por 2x1. Assim, o time brasileiro se classifica com um empate no tempo normal. Caso o América vença por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Se vencer por dois gols, o time colombiano avança no tempo normal.

Na 1ª Fase

O Tricolor das Laranjeiras foi líder do Grupo F com 13 pontos e garantiu vaga direta nas Oitavas de Final.

Já o América de Cali, foi vice-líder do Grupo C e precisou jogar os playoffs, quando eliminou o Bahia.



ONDE ASSISTIR

SBT e Paramount+



PALPITES

inter@



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Manoel e Renê; Lima, Hércules e Martinelli; Serna, Canobbio e Everaldo.

América de Cali

Soto; Candelo, Mina, Navarro e Tovar; Carrascal, Pestaña e Escobar; Barrios, Lucumí e Ramos.

Arbitragem

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)