Fluminense tem reforço para enfrentar o Fortaleza na Série A do Brasileirão; veja
Equipes se enfrentam neste sábado, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro
O atacante Santiago Moreno, novo reforço do Fluminense, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está liberado para fazer sua estreia pelo time carioca na partida contra o Fortaleza.
Moreno tem 25 anos e chega ao Fluminense após defender o Portland Timbers, dos Estados Unidos. Ele chega para reforçar o ataque do time comandado pelo técnico Renato Gaúcho, que já tem nomes como Cano e Everaldo.
O jogador colombiano atua preferencialmente pela ponta direita. Foi neste setor onde ele se destacou no futebol norte-americano, onde somou 22 gols e 31 assistências em quase 150 jogos com a camisa do Portland Timbers.
Fluminense e Fortaleza entram em campo neste sábado (16), às 16h, no horário de Brasília, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a 20ª rodada da Série A do Brasileirão 2025.