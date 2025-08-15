Diário do Nordeste
Fluminense tem reforço para enfrentar o Fortaleza na Série A do Brasileirão; veja

Equipes se enfrentam neste sábado, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:07)
Jogada
Legenda: O atacante Santiago Moreno, novo reforço do Fluminense, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID)
Foto: Lucas Merçon/FFC

O atacante Santiago Moreno, novo reforço do Fluminense, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está liberado para fazer sua estreia pelo time carioca na partida contra o Fortaleza.

Moreno tem 25 anos e chega ao Fluminense após defender o Portland Timbers, dos Estados Unidos. Ele chega para reforçar o ataque do time comandado pelo técnico Renato Gaúcho, que já tem nomes como Cano e Everaldo.

O jogador colombiano atua preferencialmente pela ponta direita. Foi neste setor onde ele se destacou no futebol norte-americano, onde somou 22 gols e 31 assistências em quase 150 jogos com a camisa do Portland Timbers.

Fluminense e Fortaleza entram em campo neste sábado (16), às 16h, no horário de Brasília, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a 20ª rodada da Série A do Brasileirão 2025.

