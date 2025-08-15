Fluminense anuncia saída de Paulo Baya, novo reforço do Ceará

A diretoria do Fluminense comunicou a saída do atacante Paulo Baya, que será anunciado como novo reforço do Ceará. Por meio de nota oficial, neste sábado (15), o time carioca informou que o atleta “chegou a um acordo pelo fim do empréstimo” e agradeceu pelo empenho.

O movimento era necessário para a oficialização por parte do Vovô. Isso porque o atleta de 26 anos pertence ao Primavera-SP e foi cedido para o Fluminense no ano vigente.

Deste modo, o departamento de futebol vai arcar com uma compensação financeira para os paulistas por conta da interrupção do vínculo, que era até fim do ano. O anúncio será em breve. Na avaliação interna, o atacante é tido como um extremo agudo, finalizador e de boa estatura, que tem valências físicas importantes para o modelo de jogo do técnico Léo Condé.

Em 2025, Paulo Baya disputou 17 partidas, com dois gols e uma assistência. Na carreira, atuou também por Avaí, Brusque-SC, Goiás e Ventforet Kofu, do Japão. Destaque na Série B de 2024, acumulou 12 participações em tentos na competição, sendo oito gols e quatro assistências em 33 jogos. No geral, naquele ano, foram 19 gols em 53 jogos.