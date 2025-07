Floresta vence Ypiranga e entra no G6 da Série C

O Floresta venceu o Ypiranga-RS por 2 a 1 neste sábado (12) no estádio Domingão, em Horizonte (CE), e entrou no G6 da Série C do Campeonato Brasileiro.

Os gols do Verdão foram marcados por Julio Vaz, aos 3 e Jeam aos 44 do 1º tempo. Rian diminuiu para o time gaúno, aos 35 do 1º tempo.

Com o resultado, o Verdão chega ao 3º jogo de invencibilidade na competição e na zona de classificação para a 2ª Fase, em 6º com 19 pontos. Os 8 melhores estarão na fase final da Série C.

Na próxima rodada, o Floresta visita a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, no dia 19, às 19h30.