Floresta vence o CSA na Série C, salta na tabela e chega a três jogos sem perder

O Floresta venceu o CSA por 2 a 1 na noite do último domingo (14), no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), em partida válida pela 13ª rodada da Série C do Brasileirão 2024, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

Lohan e Alisson Santana marcaram os gols da vitória do time cearense, mesmo jogando fora de casa. O placar foi aberto logo aos 12 minutos do primeiro tempo e ampliado aos 34 minutos também da etapa inicial. O CSA descontou no segundo tempo com Robinho.

Legenda: Floresta venceu o CSA por 2 a 1 Foto: Allan Max / CSA/ AL

Com o resultado, o Floresta saltou para a 13ª colocação na tabela de classificação da Série C do Brasileirão 2024. O time da Vila Manoel Sátiro agora soma 13 pontos após 13 rodadas, com quatro vitórias, um empate e oito derrotas.

O time cearense chegou a uma sequência de três jogos sem perder, com duas vitórias e um empate, estando a cinco pontos do G-8. Na próxima rodada, a 14ª da competição, o Floresta recebe o Sampaio Corrêa, na próxima segunda-feira (22), no PV.