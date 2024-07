Ferroviário anuncia contratações de dois novos reforços para a disputa da Série C

O Ferroviário confirmou as contratações de dois novos zagueiros para a sequência da disputa da Série C do Brasileirão 2024. Os anúncios de Léo Gobo, de 27 anos, e de Bruno Reis, de 26 anos, foram feitos nesta quinta-feira (11).

Léo Gobo defendia o São José, de São Paulo, desde a temporada passada e acumula passagens por diferentes equipes do futebol paulista, como Santo André e Oeste. Já Bruno defendia o Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul.

Além de Léo Gobo e Bruno Reis, o Ferroviário já havia anunciado as contratações do volante Robson Lopes e do lateral-direito Israel.

O Ferroviário ocupa atualmente a 15ª colocação da Série C do Brasileirão 2024, somando 11 pontos em 12 rodadas disputadas. O próximo jogo do Tubarão da Barra está marcado para o dia 17 de julho, contra o Ypiranga.