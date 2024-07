Jogo entre Ferroviário e Confiança na Série C do Brasileirão tem data alterada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quarta-feira (10) a alteração da data da partida entre Confiança e Ferroviário, válida pela 14ª rodada da Série C do Brasileirão 2024, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

A partida, anteriormente marcada para o sábado (20), será realizada agora no dia 22 de julho, uma segunda-feira, às 20h. O motivo é a logística do Ferroviário, que joga na próxima quarta-feira (17) em Erechim (RS), contra o Ypiranga.

Legenda: Ferroviário é derrotado pelo Remo. Foto: Lenilson Santos/Ferroviário

O Ferroviário ocupa atualmente a 15ª colocação na tabela da Série C, com 11 pontos conquistados em 12 rodadas disputadas. A distância para o Z-4 é de apenas um ponto, enquanto a distância para o G-8 é de sete pontos.