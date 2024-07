Ferroviário aguarda proposta de grupo português para se tornar SAF

O Ferroviário estuda a possibilidade de se tornar SAF (Sociedade Anônima do Futebol). A diretoria e o conselho deliberativo do clube já tratam o tema praticamente como consenso. Um grupo português visitou as instalações do Tubarão da Barra para conhecer o local e conversar sobre o tema. As conversas estão avançadas. A informação foi inicialmente publicada pelo O Povo e confirmada pelo Diário do Nordeste.

"Entendemos que o crescimento do clube, tornando-o mais competitivo na busca por acessos e títulos, passa por aí. Mas também entendemos que não é algo simples. É preciso encontrar o melhor modelo e, principalmente, bons parceiros nessa empreitada", explicou Aderson Maia Júnior, presidente do clube.

"Temos uma comissão que está trabalhando nisso, com advogados e profissionais com entendimentos em SAF, e já estamos recebendo algumas consultas nesse sentido. No momento certo, quando tivermos propostas concretas, a Assembleia Geral será convocada para tratarmos com a responsabilidade que o tema merece. Estamos avançando", completou.

A visita dos portugueses ocorreu na semana passada. Foi um dos grupos interessados. Para que possa virar SAF, é necessária a aprovação do Conselho Deliberativo do clube, depois para a assembleia de sócios. Ao aderir a modalidade, o clube deixa de ser associação sem fins lucrativos para se tornar empresa.

O Tubarão da Barra está em 15º na tabela, com 11 pontos. O Ferroviário volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o Ypiranga-RS em jogo da Série C do Brasileiro. O duelo desta quarta-feira (17) será no Estádio Colosso da Lagoa.