Floresta encerra preparação para quadrangular decisivo na Série C

O Floresta finalizou neste sábado (6) a preparação para o duelo decisivo contra o Caxias-RS. As equipes se enfrentam na segunda fase da Série C do Brasileiro. Os dois melhores de cada grupo conquistam o acesso à segunda divisão. Sob comando do técnico Leston Júnior, o Lobo da Vila realizou atividades táticas no CT Felipe Santiago.

A equipe cearense fez trabalhos com bola parada, além de organização defensiva e ofensiva. A comissão técnica focou também em dinâmicas de concentração para os atletas e destacou o empenho do grupo durante toda a semana de preparação.

Floresta e Caxias-RS se enfrentam neste domingo (7), no Estádio Domingão, em Horizonte. O duelo terá início às 16h30 (de Brasília). As equipes, que fazem parte do Grupo B da competição, disputam quadrangular também com Londrina e São Bernardo.