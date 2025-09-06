Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Floresta encerra preparação para quadrangular decisivo na Série C

Equipe enfrenta o Caxias-RS na primeira rodada

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Floresta encerra preparação para duelo contra o Caxias.
Foto: Kely Pereira/Floresta EC

O Floresta finalizou neste sábado (6) a preparação para o duelo decisivo contra o Caxias-RS. As equipes se enfrentam na segunda fase da Série C do Brasileiro. Os dois melhores de cada grupo conquistam o acesso à segunda divisão. Sob comando do técnico Leston Júnior, o Lobo da Vila realizou atividades táticas no CT Felipe Santiago. 

A equipe cearense fez trabalhos com bola parada, além de organização defensiva e ofensiva. A comissão técnica focou também em dinâmicas de concentração para os atletas e destacou o empenho do grupo durante toda a semana de preparação. 

Floresta e Caxias-RS se enfrentam neste domingo (7), no Estádio Domingão, em Horizonte. O duelo terá início às 16h30 (de Brasília). As equipes, que fazem parte do Grupo B da competição, disputam quadrangular também com Londrina e São Bernardo.

Veja também

teaser image
Jogada

Leston Júnior projeta Floresta no quadrangular da Série C: 'Cada jogo é mata-mata'

teaser image
Jogada

Ícaro celebra classificação do Floresta e foca quadrangular da Serie C: 'Agora é tudo do zero'

Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Floresta encerra preparação para quadrangular decisivo na Série C

Equipe enfrenta o Caxias-RS na primeira rodada

Crisneive Silveira Há 1 hora
Foto de Raio-X: Marcelo Paz fala sobre permanência do Fortaleza na Série A

Jogada

Paz sobre luta do Fortaleza para seguir na Série A: 'Acredito muito que vamos conseguir'

Dirigente esteve presente na recpção de Martín Palermo, novo treinador do Leão

Ian Laurindo* Há 1 hora

Jogada

Fortaleza x Ceará: acompanhe ao vivo Clássico-Rei pelo Cearense sub-20

Equipes se enfrentam no Estádio Presidente Vargas

Redação Há 1 hora
Foto de Deyverson, Martínez, Zé Welison e Magrão

Jogada

Com novo técnico, Fortaleza reintegra quatro jogadores afastados; saiba quais

Atletas já participam do primeiro treino sob comando de Palermo

Samir de Carvalho* Há 2 horas

Jogada

Fórmula 1: Verstappen surpreende a McLaren e conquista a pole no GP da Itália; Bortoleto larga em 7º

Norris e Piastri completaram o trio mais rápido

AFP Há 2 horas

Jogada

Atacante da Seleção reclama da Disney: 'Porque crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?'

Jogador se manifestou nas redes sociais

Redação 06 de Setembro de 2025