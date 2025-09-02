Ícaro celebra classificação do Floresta e foca quadrangular da Serie C: 'Agora é tudo do zero'

O Floresta fez história no último sábado (30) ao garantir, pela primeira vez, a classificação para o quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe cearense venceu o São Bernardo por 2 a 0, em casa, e assegurou a oitava colocação na tabela, com 27 pontos conquistados. O zagueiro Ícaro, capitão do Verdão, celebrou a classificação inédita e ressaltou o trabalho coletivo realizado por todos no clube.

“Realmente essa classificação é a coroação de um trabalho muito sério de todos que fazem o Floresta. Desde a direção até os jogadores, todos os setores do clube têm a sua importância nesse feito que alcançamos. Como a gente fala, o Floresta é uma grande família, um ambiente muito bom. Todos nós estamos muito felizes com a classificação, isso tudo é fruto de muito trabalho e dedicação”, disse.

Defesa sólida

A boa campanha do Floresta na Série C passa pelo sólido desempenho defensivo da equipe. O Lobo tem a segunda melhor defesa da competição, ao lado do próprio São Bernardo. Em 19 jogos, o time cearense sofreu apenas 15 gols. Além da consistência defensiva, Ícaro também se destacou no ataque: o zagueiro é um dos vice-artilheiros do time, com dois gols marcados.

Vale o acesso

Agora, o foco do Floresta se volta para o quadrangular final. O Verdão da Vila está no Grupo B, ao lado de Caxias, Londrina e São Bernardo. Ícaro reconheceu as dificuldades da próxima fase, mas enfatizou que, a partir de agora, tudo recomeça.

“Tudo que a gente fez, agora fica pra trás, não importa mais. Nós vamos ter grandes adversários pela frente, cada jogo precisa ser encarado como uma verdadeira final. Agora é tudo do zero, não importa quem classificou em primeiro ou em último, tudo será decidido nesses seis jogos e espero que a gente possa chegar bem nas partidas, fazer valer a nossa força nos jogos dentro de casa e buscar somar pontos fora, para que a gente possa coroar essa temporada histórica com o acesso para a Série B”, concluiu.

A estreia do Floresta será contra o Caxias, no próximo domingo (07), no Estádio Domingão, em Horizonte-CE.