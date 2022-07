Floresta empata no PV pela Série C; Ferroviário é derrotado fora de casa

O futebol cearense entrou em campo neste sábado (2) pela Série C do Campeonato Brasileiro de 2022. Na 1ª fase, Floresta e Ferroviário disputaram a 13ª rodada e conquistaram resultados distintos.

No estádio Presidente Vargas (PV), o Verdão empatou com o Altos-PI em 2 a 2. O time alencarino perdia por dois gols de diferença, de Elielton (2x), mas buscou o resultado com Flávio Torres e Raphael Luz. Na tabela, está em 14º, com 15 pontos, a mesma pontuação dos visitantes, que possuem saldo melhor: -4 x -6.

Já fora de casa, o Tubarão da Barra perdeu para o Manaus-AM por 4 a 2 na Arena da Amazônia. O Ferroviário não resistiu à pressão e foi vazado com gols de Alvinho (2x). A equipe coral até buscou o empate com Weriton (contra) e Mateus Anderson, mas os donos da casa cresceram e marcaram com Renanzinho (2x). Assim, o Ferrão segue em 15º, com 12, mas pode entrar na zona de rebaixamento com os demais resultados. A equipe amazonense subiu para a 5ª colocação, agora com 20.

Legenda: O Ferroviário pode entrar na zona de rebaixamento após a derrota para o Manaus Foto: Lenilson Santos / Ferroviáro

O outro representante cearense no torneio é o Atlético-CE, que entra em campo no domingo (3). Na lanterna, com 10 pontos, a Águia da Precabura enfrenta o líder Mirassol (23), às 16h, em São Paulo.

Próximos jogos

Na 14ª rodada da Série C, o Ferroviário encara a Aparecidense-GO no próximo sábado (9), às 15h, na Vila Olímpica Elzir Cabral, em Fortaleza. Na mesma data, às 17h, o Floresta enfrenta o Botafogo-PB no estádio Almeidão, em solo paraibano.

O Atlético-CE terá pela frente o Remo no domingo seguinte (10). A partida será no PV, às 19h.