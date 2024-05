Floresta e Ferroviário pela Série C muda de data após Show beneficente marcado para o PV

A Confederação Brasileira de Futebol remarcou a partida entre Floresta e Ferroviário pela 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no dia 28, às 20 horas no Presidente Vargas, e não mais no dia 25. O motivo foi a marcação de um ahow beneficente do humorista Whindersson Nunes na mesma praça esportiva.

O evento beneficente, denominado "Efeito Borboleta", é promovido para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A venda dos ingressos já começou, com toda a renda obtida sendo destinada para a doação.

Em nota, publicada na última terça-feira (14), o Verdão da Vila Manoel Sátiro, que será o clube mandante do confronto, explicou que não havia sido consultado sobre a marcação do show ou sobre a possibilidade de adiamento do duelo. O Tubarão da Barra também informou que não havia sido notificado sobre o choque entre as datas.

Tabela

Antes do jogo entre eles, Ferroviário e Floresta entram em campo pela 5ª rodada. O Tubarão da Barra joga no domingo (19), às 19 horas contra o ABC no Presidente Vargas. Já o Verdão, recebe o Figueirense, na segunda-feira (20), às 20 horas, no estádio Presidente Vargas. O Ferroviário é o 17º com 1 ponto, enquanto o Verdão é o 20º, ainda sem pontuar.