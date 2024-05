Show de Whindersson no PV vai modificar data de Floresta x Ferroviário, diz secretário

A partida entre Floresta e Ferroviário, inicialmente marcada para o dia 25 de maio no estádio Presidente Vargas (PV), pela Série C, será remarcada após um choque de datas com o show do humorista Whindersson Nunes na mesma praça esportiva. O Diário do Nordeste confirmou que o jogo será reagendado para dia 28, no mesmo local. A informação foi confirmada por Ozires Pontes, secretário de Esporte e Lazer de Fortaleza, que é responsável pela gestão do equipamento.

O evento beneficente, denominado "Efeito Borboleta", é promovido para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A venda dos ingressos já começou, com toda a renda obtida sendo destinada para a doação.

Veja também Jogada Floresta x Ferroviário: show de Whindersson está marcado para o mesmo dia e local de jogo da Série C Jogada CBF decide acatar decisão dos clubes sobre paralisação do Brasileirão; entenda

Em nota, publicada na última terça-feira (14), o Verdão da Vila Manoel Sátiro, que será o clube mandante do confronto, explicou que não havia sido consultado sobre a marcação do show ou sobre a possibilidade de adiamento do duelo. O Tubarão da Barra também informou que não havia sido notificado sobre o choque entre as datas.

Ao todo, 148 pessoas morreram por causa das fortes enchentes no Estado, que começaram no fim de abril. Ainda há 124 pessoas desaparecidas, além de 806 feridos. Mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas com a tragédia.