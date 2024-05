Floresta x Ferroviário: show de Whindersson está marcado para o mesmo dia e local de jogo da Série C

O show a ser realizado pelo humorista Whinderson Nunes, em Fortaleza, para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, está marcado para o mesmo dia do jogo entre Floresta e Ferroviário, pela Série C do Brasileiro. O espetáculo beneficente está marcado para o dia 25 de maio, às 20 horas (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. A partida tem previsão de início às 19h30 (de Brasília). Os times cearenses buscam uma alternativa para o problema.

Em nota, o Floresta explicou que não foi informado sobre alguma possível mudança de local do jogo. Além disso, reforçou o desejo de que o evento permaneça no local e horário previamente estabelecidos pela CBF.

O Tubarão da Barra também não foi notificado sobre possível mudança. O time coral aguarda definição do mandante e tem a expectativa de que o calendário seja seguido. A Federação Cearense de Futebol (FCF) ainda não se manifestou sobre o tema.

Whinderson Nunes já tem anunciado o show "Efeito Borboleta" nas redes sociais. Todo a rendada da apresentação será destinada às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ao todo, 148 pessoas morreram por causa das fortes enchentes no estado, que começaram no fim de abril. Ainda há 124 pessoas desaparecidas, além de 806 feridos. Mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas com a tragédia.

Leia a nota do Floresta:



"Comunicamos através desta nota esclarecer a recente situação envolvendo a marcação de um show beneficente no estádio Presidente Vargas, no qual será realizado no mesmo dia e praticamente no mesmo horário da nossa partida contra o Ferroviário pela Brasileiro Série C.

É importante ressaltar que o Floresta Futebol Clube, não foi consultado sobre a possibilidade de adiamento da partida para a realização do referido evento. No entanto, é preciso deixar claro que não haveria objeções quanto a este adiamento.

Entendemos a importância de eventos beneficentes, principalmente em prol do Rio Grande do Sul, que passa por momentos tão difíceis. No entanto, a falta de comunicação prévia e a decisão unilateral de agendar o show sem consultar o clube, FCF e CBF. Ficamos de mãos atadas para buscar uma solução em tão pouco tempo."