Flamengo x Internacional pela Libertadores: veja horário, onde assistir e escalações
Equipes se enfrentam pela oitavas de final do torneio continental
Flamengo x Internacional se enfrentam pelo Copa Libertadores nesta quarta-feira (13), pelas oitavas de final do torneio continental. O jogo será às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Flamengo x Internacional, pela Libertadores, terá transmissão da Globo, da ESPN e do streaming Disney+ .
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araujo; Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.
FLAMENGO X INTERNACIONAL | FICHA TÉCNICA
-
Competição: Copa Libertadores
-
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
-
Data: 13/08/2025