Flamengo x Internacional pela Libertadores: veja horário, onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam pela oitavas de final do torneio continental

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 17:43)
Jogada
Legenda: Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, pelo jogo de ida das Oitavas de Final da Libertadores.
Foto: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Flamengo Internacional se enfrentam pelo Copa Libertadores nesta quarta-feira (13), pelas oitavas de final do torneio continental. O jogo será às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida Flamengo x Internacional, pela Libertadores, terá transmissão da Globo, da ESPN e do streaming Disney+ .

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araujo; Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.

FLAMENGO X INTERNACIONAL | FICHA TÉCNICA

  • Competição: Copa Libertadores

  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

  • Data: 13/08/2025

