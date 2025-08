Flamengo terá desfalques contra o Ceará pela Série A; veja provável escalação

O Flamengo tem dois desfalques cerrto para o confronto com o Ceará, no domingo (3), às 18h30 no Castelão pela Série A.

São dois jogadores ausentes por suspensão. Os atacantes Pedro e Wallace Yan.

Ambos receberam o 3º cartão amarelo diante do Atlético/MG no último domingo.

Os dois jogaram contra o Galo no meio de semana pela Copa do Brasil.



Retornos de poupados

Contra o Atlético/MG pela Copa do Brasil na última quinta-feira (31), o técnico Filipe Luis poupou 3 titulares: o volante Jorginho, o meia Arrascaeta, e o atacante Bruno Henrique.

Assim, os 3 retornam contra o Ceará para o confronto da Série A.

Reforços

Já os recém chegados Saúl, Emerson Royal e Samuel Lino, que estrearam diante do Atlético/MG na quinta-feira pela Copa do Brasil, devem ser relacionados contra o Vozão.

Prioridade

Na quinta-feira (31), na derrota para o Galo no Maracanã pela Copa do Brasil por 1x0, no Flamengo usou uma equipe mista, poupando 3 titulares. No planejamento rubro-negro, a prioridade é a Série A, por isso, mesmo com o jogo de volta da Copa do Brasil com o Galo no meio da semana que vem em Minas Gerais, deve atuar com o Ceará com força máxima.



Provável escalação do Flamengo:

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Allan, Jorginho, Plata, Arrascaeta e Luiz Araújo; Bruno Henrique.