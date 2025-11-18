Flamengo é o time mais odiado do Brasil, revela pesquisa; veja ranking

Uma pesquisa realizada pelo instituto Paraná Pesquisas revelou os times mais odiados do futebol brasileiro. O ranking, divulgado nesta terça-feira (18), revelou o Flamengo como o time de futebol mais odiado entre os brasileiros, com 13,5% dos votos.

Completam o “pódio” dos mais odiados do Brasil o Corinthians, em segundo lugar, com 11,1% das respostas, e o Palmeiras, em terceiro, com 7,7%. A pesquisa foi coletada através de entrevistas pessoais, entre os dias 6 a 10 de novembro de 2025.

Ao todo, 16 equipes foram citadas pelos entrevistados. Destas, quatro são do futebol nordeste: Santa Cruz, Bahia, Sport e Vitória. Ceará e Fortaleza, os principais times do futebol cearense, não foram citados na pesquisa.

Legenda: Memphis Depay comemora gol marcado com a camisa do Corinthians Foto: Rodrigo Coca / Corinthians

VEJA O RANKING DOS TIMES MAIS ODIADOS DO BRASIL