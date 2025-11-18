Flamengo é o time mais odiado do Brasil, revela pesquisa; veja ranking
Quatro clubes do futebol nordestino foram citados nestas entrevistas
Uma pesquisa realizada pelo instituto Paraná Pesquisas revelou os times mais odiados do futebol brasileiro. O ranking, divulgado nesta terça-feira (18), revelou o Flamengo como o time de futebol mais odiado entre os brasileiros, com 13,5% dos votos.
Completam o “pódio” dos mais odiados do Brasil o Corinthians, em segundo lugar, com 11,1% das respostas, e o Palmeiras, em terceiro, com 7,7%. A pesquisa foi coletada através de entrevistas pessoais, entre os dias 6 a 10 de novembro de 2025.
Ao todo, 16 equipes foram citadas pelos entrevistados. Destas, quatro são do futebol nordeste: Santa Cruz, Bahia, Sport e Vitória. Ceará e Fortaleza, os principais times do futebol cearense, não foram citados na pesquisa.
VEJA O RANKING DOS TIMES MAIS ODIADOS DO BRASIL
- Flamengo: 13,5%
- Corinthians: 11,1%
- Palmeiras: 7,7%
- Vasco: 4,6%
- São Paulo: 1,7%
- Atlético-MG: 1,5%
- Cruzeiro: 1,2%
- Grêmio: 1,2%
- Internacional: 1%
- Santa Cruz: 1%
- Bahia: 0,7%
- Sport: 0,6%
- Vitória: 0,6%
- Fluminense: 0,5%
- Santos: 0,5%
- Athletico-PR: 0,4%
