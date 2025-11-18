Diário do Nordeste
Flamengo é o time mais odiado do Brasil, revela pesquisa; veja ranking

Quatro clubes do futebol nordestino foram citados nestas entrevistas

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Arrascaeta, jogador do Flamengo
Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Uma pesquisa realizada pelo instituto Paraná Pesquisas revelou os times mais odiados do futebol brasileiro. O ranking, divulgado nesta terça-feira (18), revelou o Flamengo como o time de futebol mais odiado entre os brasileiros, com 13,5% dos votos.

Completam o “pódio” dos mais odiados do Brasil o Corinthians, em segundo lugar, com 11,1% das respostas, e o Palmeiras, em terceiro, com 7,7%. A pesquisa foi coletada através de entrevistas pessoais, entre os dias 6 a 10 de novembro de 2025.

Ao todo, 16 equipes foram citadas pelos entrevistados. Destas, quatro são do futebol nordeste: Santa Cruz, Bahia, Sport e Vitória. Ceará e Fortaleza, os principais times do futebol cearense, não foram citados na pesquisa.

Foto de Memphis Depay comemorando gol marcado com a camisa do Corinthians
Legenda: Memphis Depay comemora gol marcado com a camisa do Corinthians
Foto: Rodrigo Coca / Corinthians

VEJA O RANKING DOS TIMES MAIS ODIADOS DO BRASIL

  1. Flamengo: 13,5%
  2. Corinthians: 11,1%
  3. Palmeiras: 7,7%
  4. Vasco: 4,6%
  5. São Paulo: 1,7%
  6. Atlético-MG: 1,5%
  7. Cruzeiro: 1,2%
  8. Grêmio: 1,2%
  9. Internacional: 1%
  10. Santa Cruz: 1%
  11. Bahia: 0,7%
  12. Sport: 0,6%
  13. Vitória: 0,6%
  14. Fluminense: 0,5%
  15. Santos: 0,5%
  16. Athletico-PR: 0,4%
