Bastidores: Mugni, Ramos e Galeano mostram comprometimento tático do Ceará contra o Corinthians

O vídeo dos bastidores da vitória do Ceará sobre o Corinthians revelou o comprometimento tático de Lucas Mugni, Rafael Ramos e Galeano, jogadores do Vovô, que antes da partida, ainda no vestiário, conversavam sobre estratégias de posicionamento para a partida.

Os três jogadores foram titulares e contribuíram para o resultado positivo para o time cearense. Rafael Ramos foi a grande surpresa na escalação, Lucas Mugni iniciou a jogada do gol, que foi marcado justamente pelo atacante paraguaio Galeano.

VEJA O VÍDEO

Outro trecho do vídeo dos bastidores mostra o técnico Léo Condé fazendo ajustes táticos juntamente com o grupo de jogadores no momento do intervalo da partida. Ele destacava principalmente a importância da atenção na marcação.

Com a vitória sobre o Corinthians, o Ceará chegou aos 42 pontos e encaminhou a permanência na Série A do Brasileirão para a temporada 2026. O time volta a campo apenas no dia 20, quando recebe o Internacional na Arena Castelão.