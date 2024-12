Fisiologista deixa o Ceará e acerta com o Bahia para 2025

Depois de três anos no clube e com o retorno à Série A, o fisiologista Pedro Monteiro está de saída do Ceará. A informação foi do próprio time de Porangabuçu, nesta quinta-feira (19), que agradeceu os serviços prestados pelo profissional, que, segundo apuração do Diário do Nordeste, irá compor o departamento médico do Esporte Clube Bahia.

No Ceará desde outubro de 2021, Pedro Monteiro viu de perto a reformulação e o crescimento da estrutura com os anos da Série A. A aposta em tecnologia para redução de lesões no elenco alvinegro surtiu efeito em campo, com o melhor desempenho dos atletas.

"No Ceará a gente tem profissionais capacitados, que dão conta do recado, que conduzem muito bem o seu trabalho, e é bem comum, não apenas para os jogadores, mas para a gente também [profissionais de outras áreas], esse tipo de convite [saída para outros clubes]", destaca o Pedro Monteiro. Pedro Monteiro fisiologista do Ceará

Com o investimento no departamento médico, em especial o desenvolvimento de ferramentas digitais junto aos fisiologistas do clube, Filipe Lourenço e Pedro Monteiro, o clube conseguiu colher frutos.

Os dois colaboradores do clube concederam entrevista recente ao Cearácast e destacaram a estrutura de ponta e as situações de jogadores entregues ao Centro de Saúde e Performance (Cesp).

Legenda: Filipe Lourenço e Pedro Monteiro destacaram o trabalho nos bastidores do Centro de Saúde e Performance (CESP) Foto: Samuel Conrado/SVM

CONVITE DO BAHIA

O desempenho e o acesso para a primeira divisão, fez crescer os olhos de outros clubes não apenas para jogadores e a comissão técnica do Ceará, mas também profissionais de outras áres do clube.

"Eu tive alguns convites para sair antes, ainda neste ano, mas eu não quis, porque eu queria ficar, estava sentindo que se esperasse, a gente ia conquistar tudo o que conquistamos. Eu vivi esse clube intensamente, desde a base, tenho medalhas no sub-17, sub-20 e profissional", ressalta o fisiologista.

No meio da Série B, em outubro, Diego Ângelo, então analista de mercado do clube de Porangabuçu, deixou o Ceará com destino ao São Paulo. O profissional é mais um exemplo do trabalho feito dentro dos muros de Carlos de Alencar Pinto.

