Fisiculturista brasileiro Ramon Dino vence competição que homenageia Arnold Schwarzenegger nos EUA

O brasileiro Ramon Queiroz, conhecido como Dino, venceu a categoria Classic Physique no Arnold Classic Ohio, segunda principal competição de fisioculturismo do mundo. O torneio homenageia o ex-ator e maior nome da história desse esporte, Arnold Schwarzenegger.

A competição foi realizada na última sexta-feira (3). Ramon foi o primeiro brasileiro a conquistar o título do torneio.

Em 2022, Dino já havia sido vice-campeão do Olympia, campeonato de fisioculturismo mais importante do mundo.

Este é o segundo título de Ramon, que venceu o Expo Super Show em 2021.

Veja o retrospecto de Ramon:

2021: campeão do Expo Super Show, vice-campeão do Europa Pro, quinto do Olympia;

2022: vice-campeão do Olympia e Arnold Classic Ohio

2023: campeão do Arnold Classic Ohio