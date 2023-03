Cearenses brilham e vencem etapa do circuito mundial de kitesurf na Colômbia

O estado do Ceará segue em destaque no kitesurf Freestyle. Em mais uma grande exibição, Mikaili Sol e Carlos Mário, conhecido como "Bebê", conquistaram a segunda rodada do circuito mundial de kitesurf da GKA (Global Kitesurf Association) disputado em Salinas del Rey, na costa Atlântica da Colômbia.

Com o triunfo, MiIkaili Sol volta a atingir o topo do ranking mundial de Freestyle da GKA e se prepara para a próxima rodada, que será disputada em Dunkerque, na França, entre os dias 16 e 20 de agosto. Na ocasião, Mikaili Sol também competirá na modalidade "Big Air", na qual os competidores executam pulos altíssimos, além da categoria "estilo-livre", para a qual ela busca seu sétimo título consecutivo em 2023.

“Estou muito feliz com essa conquista após o segundo lugar no Qatar. Aqui, as condições foram difíceis, mas consegui ter a melhor performance”. Em relação às próximas competições, a hexacampeã mundial no estilo Freestyle destacou que continuará treinando intensamente. “Aqui em Salinas del Rey foi difícil e desafiador, diferente de outros lugares que já competi. Foi uma experiência muito legal e estou feliz com o meu resultado", destacou Mika.

'Bebê brilha mais uma vez'

Já para os homens, na costa caribenha de Salinas del Rey neste 04 de março, o pódio também foi brasileiro: o cearense Carlos Mário, conhecido como "Bebê", sagrou-se campeão da rodada com um total de 31.23 pontos, deixando o suíço Maxime Chabloz no segundo lugar e o italiano (e atual campeão mundial) Gianmaria Coccoluto no terceiro. O piauiense Manoel "Piçarrinha" Soares ficou em quarto lugar.

Legenda: Carlos Mário "Bebê" venceu na categoria Freestyle masculina e se tornou penta campeão brasileiro Foto: Lima Jr / Divulgação

Resultados:

MULHERES

1 - Mikaili "Mika"Sol (USA)

2 - Cláudia Leon (ESPANHA)

3 - Nathalie Lambrecht (SUÉCIA)



HOMENS

1 - Carlos "Bebê" Mário (BRASIL)

2 - Maxime Chabloz (SUÍÇA)

3 - Gianmaria Coccoluto (ITÁLIA)