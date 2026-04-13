Union Berlin aposta em treinadora e faz história na Alemanha

O Union Berlin fez história ao anunciar, no último fim de semana, a efetivação de Marie-Louise Eta para assumir o cargo de treinadora até o término da Bundesliga. A decisão veio após a demissão do técnico Steffen Baumgart.

Baumgart não resistiu à derrota para o Heidenheim, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. O Union não vence há três partidas na competição e soma apenas três vitórias nos últimos 15 jogos, sequência que agravou a situação do ex-comandante.

Desde 2023, Eta vem quebrando barreiras no futebol masculino ao integrar a comissão técnica do clube. Há duas temporadas, comandou a equipe em uma partida, substituindo o então treinador Nenad Bjelica, que cumpria suspensão.

Além de ser pioneira na Alemanha, Marie-Louise também alcança o feito entre as principais ligas europeias. A técnica alemã de 34 anos terá a missão de manter o clube da capital na elite do futebol alemão. Caso alcance o objetivo, ganha força para permanecer na função na temporada 2026/2027.