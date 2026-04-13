Mozart defende Fernandinho após gol pelo Ceará: 'é muito importante para nós'
O atacante marcou na vitória contra o Náutico neste sábado (11)
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 12:22)
O técnico Mozart elogiou o atacante Fernandinho, autor do gol da vitória do Ceará por 1 a 0 contra o Náutico pela Série B do Brasileiro neste sábado (11). O treinador ressaltou que já trabalhou com o atleta em diferentes clubes, sabe do potencial do jogador e o considera importante para o time.
Na coletiva, o comandante também elogiou o elenco, que "estendeu a mão" no momento em que o atacante atravessava um momento técnico difícil na temporada. A parceria da dupla existiu também na Chapecoense e no Mirassol, e Mozart ainda tentou a contratação do atacante para o Coritiba.
