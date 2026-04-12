Fortaleza vence o São Bernardo fora de casa com gol de Miritello

O Fortaleza venceu o São Bernardo por 1 x 0 na noite deste domingo, no estádio Primeiro de Maio, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O gol tricolor veio dos pés de Miritello, após cruzamento de Paulo Baya, aos 41 minutos do 2° tempo.

Com o resultado, o Leão alcança 7 pontos e termina a rodada na primeira parte da tabela.

PRÓXIMO JOGO

O Leão volta a jogar pela Série B no próximo domingo (19), às 20h no Presidente Vargas, onde enfrenta o Criciúma. Antes, tem compromisso pela Copa do Nordeste na quinta-feira (16), às 19h, onde enfrenta o América-RN no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

COMO FOI O JOGO

Fortaleza começou o jogo pressionando o time da casa, com sua primeira grande chance aos 3 minutos, exigindo o goleiro Alex Alves. As ações do jogo seguiram com o tricolor, com posse de bola e pressão pós perda na defesa do São Bernardo.

Aos 14 minutos, outra grande chance. O lateral Mailton cortou para a esquerda na entrada da grande área e finalizou direto nas mãos do goleiro adversário. O atleta sofreu falta dura 3 minutos depois, momento em que o jogo foi paralisado e o lateral bernô Pará levou levou cartão amarelo.

Aos 21 minutos, grande chance do São Bernardo. Pedro Vitor recebeu sem marcação a bola, mas teve a finalização defendida por Vinicius Silvestre. O rebote sobrou para o atacante, que finalizou com força na trave.

Na sequência, pressão da equipe Bernô. Aos 23 minutos, gol impedido do São Bernardo pelo volante Foguinho.

O primeiro tempo seguiu com os times se revezando na posse de bola com chances pontuais de gol, tendo a quantidade de faltas como o principal ponto fora da curva no jogo. Nos acréscimos, o jogador Matheus Salustiano, do São Bernardo, se lesionou e teve que ser retirado de ambulância do gramado.

MIRITELLO DESENCANTA E GARANTE A VITÓRIA

Legenda: Juan Miritello marcou seu primeiro gol pelo Fortaleza e garantiu a vitória para o tricolor. Foto: Gioavanni Rodrigues / Fortaleza EC

O segundo tempo começou em ritmo parecido do primeiro, com marcação intensa e faltas duras para inibiar a ação adversária.

Aos 6 minutos, grande chance tricolor. Luiz Fernando driblou o zagueiro dentro da grande área, puxou para a direita e finalizou na trave adversária. Aos 9, nova chance para o atacante, que cabeceou para fora.

Aos 14, chance de perigo para o São Bernardo com um lançamento longo para Daniel Amorim, mas o goleiro Vinicius Silvestre chegou a tempo. A equipe Bernô pediu pênalti, que não foi concedido pelo árbitro.

Aos 29 minutos, um escanteio cobrado pelo Pochetinno acabou sobrando fora da grande área para o lateral Mucuri e afundou o pé na bola, que passou raspando pelo travessão da equipe paulista.

Em nova chegada, a bola passou por todos na área e chegou nos pés de Mailton, que finalizou encima do goleiro Alex Alves. Na sequência uma nova chance, dessa vez com o volante Ryan, mas a bola parou novamente perante o goleiro bernô.

São Bernardo respondeu com contra-ataque comandado por Daniel Amorim, que recebeu a bola quase de frente para o goleiro Vinicius Silvestre, mas finalizou para fora, passando a poucos centímetros da meta tricolor.

Entre ataques e chances para ambos os times, o tricolor abriu o placar. Aos 41 minutos em lance pelo lado esquerdo do campo, Paulo Baya cruzou, onde Miritello esticou a perna e alcançou a bola, lançando-a para o fundo da rede.

A equipe paulista não se deu por vencida, e pressionou como pôde até o final do jogo, obrigando Vinicius Silvestre a fazer grande defesa aos 47 do segundo tempo, garantindo a primeira vitória do tricolor fora de casa na competição.