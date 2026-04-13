Fortaleza 300 Anos: Confira todos os estádios e campos de futebol da cidade

A cidade de Fortaleza, que completa 300 anos nesta segunda-feira (13), é conhecida nacionalmente, dentre outros motivos, por seus dois estádios públicos, que são casa dos principais clubes locais: o Castelão, inaugurado em 1973, e o Presidente Vargas, mais antigo, de 1941. Mas o futebol da capital cearense vai além disso.

Ao todo, a cidade contabiliza sete estádios, mais cinco campos oficiais utilizados em competições da Federação Cearense de Futebol (FCF), e cinco Areninhas inauguradas no lugar de antigos estádios públicos suburbanos, além de dois estádios de atletismo com campo de futebol. Confira no infográfico abaixo.

Estádios da cidade

Além do Castelão e do Presidente Vargas, palco de jogos de Ceará, Fortaleza e Ferroviário, os três maiores clubes da cidade possuem seus estádios próprios, atualmente usados para treinamentos: respectivamente, Carlos de Alencar Pinto (Porangabuçu), Alcides Santos (Jockey Club) e Vila Olímpica Elzir Cabral (Barra do Ceará).

O Terra e Mar, da 3ª divisão cearense, também possui estádio próprio, o Luis Cesário, no bairro Mucuripe. Outro estádio local é o do Serviço Social da Indústria (Sesi), na Barra do Ceará.

Campos de treino

Dois clubes derrubaram as arquibancadas de seus estádios, para ampliação de centros de treinamento: o Floresta (dono do antigo estádio Felipe Santiago), da Vila Manoel Sátiro, e o Atlético Cearense (dono do Antônio Cruz), da Lagoa Redonda. Hoje, os espaços são conhecidos como CT do Floresta e Arena Arigol.

Também possuem campos de treino sem estrutura de estádio o Tirol, proprietário do CT do Tirol, na Jacarecanga, e o Tiradentes, dono da Toca do Tigre, no Antônio Bezerra. Outro campo utilizado em competições da FCF é o CT Granja Tijuca, que pertence à empresa Tijuca, em Messejana.

Estádios que viraram Areninhas

Ao longo dos anos, cinco estádios municipais do subúrbio de Fortaleza foram transformados em Areninhas, com a derrubada das arquibancadas originais e a substituição de gramado natural por sintético, em obras da Prefeitura.

Foram os casos do Murilão (Messejana), Antony Costa (Antônio Bezerra), Thauzer Parente (Quintino Cunha) e Valdir Bezerra (Sapiranga). Já o estádio Valdemar Caracas ganhou o nome de Areninha Complexo Esportivo Bom Jardim.

Estádios de atletismo

Para fechar a relação de 19 estádios e campos, existem ainda dois espaços de atletismo com campo de futebol: o Estádio de Atletismo da Universidade de Fortaleza (Unifor), no Edson Queiroz, e o estádio do Centro de Formação Olímpica (CFO), mantido pelo Governo do Estado, ao lado do Castelão.

Com tantos estádios disponíveis, seria possível realizar, facilmente, toda uma rodada do Campeonato Cearense em campos de Fortaleza.

Saiba mais sobre cada estádio ou campo:

Legenda: Estes são todos os estádios e campos de futebol oficiais de Fortaleza Foto: Rafael Luis Azevedo/SVM

ESTÁDIOS

1) Castelão

Bairro: Castelão

Proprietário: Governo do Estado

2) Presidente Vargas

Bairro: Benfica

Proprietário: Prefeitura de Fortaleza

3) Carlos de Alencar Pinto

Bairro: Porangabuçu

Proprietário: Ceará Sporting Club

4) Alcides Santos

Bairro: Jockey Club

Proprietário: Fortaleza Esporte Clube

5) Vila Olímpica Elzir Cabral

Bairro: Barra do Ceará

Proprietário: Ferroviário Atlético Clube

6) Luis Cesário

Bairro: Mucuripe

Proprietário: Sociedade Esportiva e Cultural Terra e Mar Clube

7) Estádio do Sesi

Bairro: Barra do Ceará

Proprietário: Sesi

CAMPOS E CTS

8) Toca do Tigre

Bairro: Antônio Bezerra

Proprietário: Associação Esportiva Tiradentes

9) CT do Tirol

Bairro: Jacarecanga

Proprietário: Centro de Formação Atletas do Tirol (Cefat)

10) CT do Floresta

Bairro: Vila Manoel Sátiro

Proprietário: Floresta Esporte Clube

11) Arena Arigol

Bairro: Lagoa Redonda

Proprietário: Futebol Clube Atlético Cearense

12) CT Granja Tijuca

Bairro: Messejana

Proprietário: Tijuca

ESTÁDIOS QUE VIRARAM ARENINHAS

13) Areninha Murilão

Bairro: Messejana

Proprietário: Prefeitura de Fortaleza

14) Areninha Complexo Esportivo Bom Jardim

Bairro: Bom Jardim

Proprietário: Prefeitura de Fortaleza

15) Areninha Antony Costa

Bairro: Antônio Bezerra

Proprietário: Prefeitura de Fortaleza/Rio Branco Esporte Clube

16) Areninha Thauzer Parente

Bairro: Quintino Cunha

Proprietário: Prefeitura de Fortaleza

17) Areninha Valdir Bezerra

Bairro: Sapiranga

Proprietário: Prefeitura de Fortaleza

ESTÁDIOS DE ATLETISMO COM CAMPO DE FUTEBOL

18) Estádio de Atletismo da Unifor

Bairro: Edson Queiroz

Proprietário: Universidade de Fortaleza

19) Estádio do Centro de Formação Olímpica (CFO)

Bairro: Castelão

Proprietário: Governo do Estado