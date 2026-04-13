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Fortaleza 300 Anos: Confira todos os estádios e campos de futebol da cidade

Listamos 19 estádios, campos oficiais e CTs, além de estádios que viraram Areninhas e estádios de atletismo com campo de futebol

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: O futebol local vai muito além do Castelão e do Presidente Vargas
Foto: Rafael Luis Azevedo/SVM

A cidade de Fortaleza, que completa 300 anos nesta segunda-feira (13), é conhecida nacionalmente, dentre outros motivos, por seus dois estádios públicos, que são casa dos principais clubes locais: o Castelão, inaugurado em 1973, e o Presidente Vargas, mais antigo, de 1941. Mas o futebol da capital cearense vai além disso.

Ao todo, a cidade contabiliza sete estádios, mais cinco campos oficiais utilizados em competições da Federação Cearense de Futebol (FCF), e cinco Areninhas inauguradas no lugar de antigos estádios públicos suburbanos, além de dois estádios de atletismo com campo de futebol. Confira no infográfico abaixo.

Estádios da cidade

Além do Castelão e do Presidente Vargas, palco de jogos de Ceará, Fortaleza e Ferroviário, os três maiores clubes da cidade possuem seus estádios próprios, atualmente usados para treinamentos: respectivamente, Carlos de Alencar Pinto (Porangabuçu), Alcides Santos (Jockey Club) e Vila Olímpica Elzir Cabral (Barra do Ceará).

O Terra e Mar, da 3ª divisão cearense, também possui estádio próprio, o Luis Cesário, no bairro Mucuripe. Outro estádio local é o do Serviço Social da Indústria (Sesi), na Barra do Ceará.

Campos de treino

Dois clubes derrubaram as arquibancadas de seus estádios, para ampliação de centros de treinamento: o Floresta (dono do antigo estádio Felipe Santiago), da Vila Manoel Sátiro, e o Atlético Cearense (dono do Antônio Cruz), da Lagoa Redonda. Hoje, os espaços são conhecidos como CT do Floresta e Arena Arigol.

Também possuem campos de treino sem estrutura de estádio o Tirol, proprietário do CT do Tirol, na Jacarecanga, e o Tiradentes, dono da Toca do Tigre, no Antônio Bezerra. Outro campo utilizado em competições da FCF é o CT Granja Tijuca, que pertence à empresa Tijuca, em Messejana.

Estádios que viraram Areninhas

Ao longo dos anos, cinco estádios municipais do subúrbio de Fortaleza foram transformados em Areninhas, com a derrubada das arquibancadas originais e a substituição de gramado natural por sintético, em obras da Prefeitura. 

Foram os casos do Murilão (Messejana), Antony Costa (Antônio Bezerra), Thauzer Parente (Quintino Cunha) e Valdir Bezerra (Sapiranga). Já o estádio Valdemar Caracas ganhou o nome de Areninha Complexo Esportivo Bom Jardim.

Estádios de atletismo

Para fechar a relação de 19 estádios e campos, existem ainda dois espaços de atletismo com campo de futebol: o Estádio de Atletismo da Universidade de Fortaleza (Unifor), no Edson Queiroz, e o estádio do Centro de Formação Olímpica (CFO), mantido pelo Governo do Estado, ao lado do Castelão.

Com tantos estádios disponíveis, seria possível realizar, facilmente, toda uma rodada do Campeonato Cearense em campos de Fortaleza.

Saiba mais sobre cada estádio ou campo:

Estádios de Fortaleza
Legenda: Estes são todos os estádios e campos de futebol oficiais de Fortaleza
Foto: Rafael Luis Azevedo/SVM

ESTÁDIOS

1) Castelão
Bairro: Castelão
Proprietário: Governo do Estado

2) Presidente Vargas
Bairro: Benfica
Proprietário: Prefeitura de Fortaleza

3) Carlos de Alencar Pinto
Bairro: Porangabuçu
Proprietário: Ceará Sporting Club

4) Alcides Santos
Bairro: Jockey Club
Proprietário: Fortaleza Esporte Clube

5) Vila Olímpica Elzir Cabral
Bairro: Barra do Ceará
Proprietário: Ferroviário Atlético Clube

6) Luis Cesário
Bairro: Mucuripe
Proprietário: Sociedade Esportiva e Cultural Terra e Mar Clube

7) Estádio do Sesi
Bairro: Barra do Ceará
Proprietário: Sesi

CAMPOS E CTS

8) Toca do Tigre
Bairro: Antônio Bezerra
Proprietário: Associação Esportiva Tiradentes 

9) CT do Tirol
Bairro: Jacarecanga
Proprietário: Centro de Formação Atletas do Tirol (Cefat)

10) CT do Floresta
Bairro: Vila Manoel Sátiro
Proprietário: Floresta Esporte Clube

11) Arena Arigol
Bairro: Lagoa Redonda
Proprietário: Futebol Clube Atlético Cearense

12) CT Granja Tijuca
Bairro: Messejana
Proprietário: Tijuca

ESTÁDIOS QUE VIRARAM ARENINHAS

13) Areninha Murilão
Bairro: Messejana
Proprietário: Prefeitura de Fortaleza

14) Areninha Complexo Esportivo Bom Jardim
Bairro: Bom Jardim
Proprietário: Prefeitura de Fortaleza

15) Areninha Antony Costa
Bairro: Antônio Bezerra
Proprietário: Prefeitura de Fortaleza/Rio Branco Esporte Clube

16) Areninha Thauzer Parente
Bairro: Quintino Cunha
Proprietário: Prefeitura de Fortaleza

17) Areninha Valdir Bezerra
Bairro: Sapiranga
Proprietário: Prefeitura de Fortaleza

ESTÁDIOS DE ATLETISMO COM CAMPO DE FUTEBOL

18) Estádio de Atletismo da Unifor
Bairro: Edson Queiroz
Proprietário: Universidade de Fortaleza

19) Estádio do Centro de Formação Olímpica (CFO)
Bairro: Castelão
Proprietário: Governo do Estado

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